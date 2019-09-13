13 сентября 2019



Атомный крейсер «Орел» будет уничтожать противников с божьей помощью

На подводном крейсере «Орел» во время выхода в море был впервые развернут иконостас, переданный орловской митрополией. Напомним, церемония передачи дара митрополии — прошла 27 ноября 2018 года на причале 11-й противоавианосной дивизии АПЛ в Заозерске (Мурманская область), где базируются подводные атомные крейсеры и подводные лодки, В в составе экипажа атомной подводной лодки К-266 «Орёл» в течение многих лет служат орловцы, — сообщил сайт Североморской епархии.

Очередной поход АПЛ начался с молебна на начало благого дела; в распорядок дня были включены утренние молитвы с чтением евангелия, на которых могли присутствовать все желающие. Ежедневно по громкой связи проводилось информирование экипажа о святых покровителях воинства российского или объяснение евангельского отрывка, читаемого в этот день. Значимыми событиями стали освящение боевых постов подводного крейсера перед выполнением учебно-боевых задач, а также лекция для экипажа на тему «Семья в жизни воина на примере святых благоверных Петра и Февронии».

Завершался день обходом отсеков подводной лодки во время которого военные моряки имели возможность обратиться к священнику по разным духовным вопросам, побеседовать о своей жизни и службе.

 

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Опубликовано 13 Сен 2019 в 18:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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