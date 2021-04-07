Аукцион на закупку технической соли для орловских дорог признан недействительным

Решением Арбитражного суда Орловской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о признании недействительным электронного аукциона на закупку минерального концентрата «Галит» — технической соли, использованной для зимнего содержания дорог г. Орла в 2019 году, и заключенного по его результатам муниципального контракта.

Установлено, что вследствие нарушения процедуры определения начальной цены контракта заказчиком на сумму более 4,6 млн рублей завышена стоимость закупленной технической соли.

Аукционная документация содержала некорректное описание объекта закупки, три из четырех заявок участников аукциона были отклонены без правовых оснований. Допущенные нарушения незаконно ограничили конкуренцию, устранили потенциальных поставщиков от участия в закупке и привели к неэффективному расходованию бюджетных средств.

По решению Арбитражного суда Орловской области применены последствия недействительности ничтожной сделки. С ООО «Развитие» в пользу заказчика МКУ «УКХ г. Орла» взыскано неосновательное обогащение в размере свыше 4, 6 млн рублей.

Решение арбитражного суда не вступило в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.