13 февраля 2020



Аварийным домом на Плещеевской, где проживает семья с малолетним ребенком, заинтересовалось СК

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту проживания семьи, в которой воспитывается малолетний ребенок, в аварийном доме.

По данным СМИ, в городе Орле на улице Плещеевской семья проживает в аварийном двухэтажном многоквартирном доме, где прогнила кровля, имеются трещины и плесень на стенах, отсутствуют канализация и отопление.

Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Фев 2020 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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