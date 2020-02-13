Аварийным домом на Плещеевской, где проживает семья с малолетним ребенком, заинтересовалось СК

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту проживания семьи, в которой воспитывается малолетний ребенок, в аварийном доме.

По данным СМИ, в городе Орле на улице Плещеевской семья проживает в аварийном двухэтажном многоквартирном доме, где прогнила кровля, имеются трещины и плесень на стенах, отсутствуют канализация и отопление.

Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.