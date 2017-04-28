Август в полтора раза перевыполнили норму по осадкам

Согласно данным портала «Погода и климат» в Орле в августе выпало 147% от месячной нормы осадков. Если по данным многолетних наблюдений обычно в августе на землю областного центра выпадает 59 мм, то в августе 2017 пролилось 87 мм. При этом последний летний месяц превысил и средние значения по температуре на 2,2 градуса Цельсия, хотя и не дотянул до рекордного августа 2010-го. Самым жарким за август 2017-го стала суббота 19 августа, когда столбики в тени достигли отметки 31,3 градуса. Напомним, в 2010-ом рекордные значения температур держались две недели подряд, а в День города семь лет назад столбик термометра в тени добрался до отметки 39,5, — сообщает портал «Погода и климат».

 

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Опубликовано 30 Авг 2017 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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