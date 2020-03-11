11 марта 2020



Автобус-невидимка. Орловцы опять не нашли маршрутку №29

В соцсетях продолжают обсуждать работу общественного транспорта. В частности, многострадальную маршрутку №29, которую запустили специально на время ремонта моста Дружбы народов, чтобы снять напряженность в отдаленном микрорайоне. Напомним, на минувшей неделе в соцсетях и в ряде СМИ появилась информация о том, что количество автобусов на маршруте №29 «ул. Ливенская – Мегакомплекс ГРИНН» заметно уменьшилось. Тогда городские власти объяснили, что ситуация возникла из-за роста заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) среди водителей, обслуживающих этот маршрут. Однако уже на следующий день в рейс вышли пять автобусов из восьми.

Вчера отсутствие маршруток №29 обсуждали в группе “Общественный транспорт Орла онлайн”. Кстати, оперативно проверить или опровергнуть отсутствие автобусов на 29-ом маршруте невозможно — в специальном приложении для смартфонов 29-ые автобусы вообще не значатся.

 

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Опубликовано 11 Мар 2020 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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