Авторы проекта реконструкции настаивают, что мост «Дружбы народов» безопасен для авто

15 числа каждого месяца на мост «Дружбы» с проверками прибывают авторы проекта — ООО «ДорМостПроект». Генеральный директор компании Александр Стикин рассказал, что, несмотря на неудовлетворительное состояние мостовых балок, движение по мосту безопасно, критических нагрузок при движении нет. Кроме того, нет необходимости в полном закрытии моста на время ведения работ, — сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации ведущего инженера производственно-технического отдела ООО «РГС» Павла Алексеенко, коммуникации по электроснабжению, которые препятствовали продолжению работ на объекте, перенесены, теперь необходимо перенести линии связи. После этого продолжится демонтаж уличных фонарей и тротуарных плит. Материалы частично завезены в Орел: на станции «Лужки» хранятся 14-метровые балки (11 шт.), 33-метровые балки изготовлены, доставлены 36 из 50 штук. Для того, чтобы производить демонтаж старых балок пролетного строения и устанавливать новые, подрядчику необходимы консольно-шлюзовые краны. 1 апреля его привезут в город, к 13 апреля завершится сборка оборудования, после этого начнется активная фаза работ, уточнил Павел Алексеенко.

Сити-менеджер Александр Муромский обратился к авторам проекта с просьбой чаще посещать объект. Дополнительный контроль за ведением работ будет обеспечивать система видеонаблюдения: глава администрации Орла поручил до 1 февраля установить на мосту камеру. К этому же сроку подрядчик обязался установить брезентовый экран, который не позволит строительному мусору попадать в русло реки Ока. Также до 1 февраля завершится ямочный ремонт на мосту «Дружба».