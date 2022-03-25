Ажиотажный спрос на лекарства спал

Как рассказал директор аптеки № 2 Михаил Юдин на заседании городского совета, ситуация с поставкой лекарств и с запасами препаратов в аптеках города сейчас стабильная.

«Ажиотажный спрос, который наблюдался в конце февраля и первые десять дней марта спал и ситуация носит нормальный, спокойный характер, — отметил Михаил Юрьевич. – В рамках указа Президента в Орле и области ведется постоянный мониторинг цен на наиболее востребованные лекарственные препараты, а это порядка 40 позиций».

Как отметил директор аптеки, есть ряд препаратов, которые приходится ждать немного дольше. К ним относятся препараты для лечения щитовидной железы, противосудорожные препараты, которые применяются в психиатрии. Также он добавил, что аналоги им есть, но некоторым горожанам выписывают конкретные лекарства.

— Относительно роста цен в аптеке № 2, то он носит «качелеобразный» характер, — рассказал Михаил Юдин. – Если в конце февраля, начале марта наблюдался рост буквально по всем позициям, то сейчас на ряд препаратов цена остается неизменной, а по некоторой группе даже немного снизалась. По номенклатуре препаратов, которые постоянно мониторятся, средний рост цен составил около 14%. При этом муниципальные аптечные предприятия наценку не меняли и цены не поднимали. Мы работаем в той системе ценообразования, которая существовала. Кроме того, на жизненно важные препараты, на которые наценки регламентируются государством и завышение цены даже на 1 копейку ведет к лишению лицензии любого предприятия независимо от формы собственности.