Баба с возу – и волки сыты

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

Безумное смешение двух пословиц как нельзя более точно передает результат предлагаемого объединения двух транспортных схем – городской и межмуниципальной. Этот гибрид придет на смену ныне действующей в Орле схеме движения пассажирского транспорта. Если новая, «гибридная», схема будет принята, горожанам придется ездить как минимум с одной пересадкой, автобусы станут большими, зато ходить будут гораздо реже. А помимо всем привычных остановок появятся еще три крупных пересадочных узла (два из которых – в пешей доступности друг от друга).

Областные власти продолжают продавливать новую транспортную схему, невзирая на негативные отзывы депутатов всех уровней, недовольство жителей и обоснованную критику специалистов из ГИБДД. Очередное обсуждение на заседании профильного комитета областного совета выявило массу противоречий и слабых мест этой схемы. При этом стало понятно, что в ближайшее время новинка не заработает. Зато когда она вступит в силу – взвоют все.

Есть у революции начало, нет у революции конца

По славной орловской традиции руководитель областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, который, собственно, и выступил инициатором разработки и внедрения новой схемы движения общественного транспорта в городе Орле в обход муниципалитета, господин Блохин не пришел на заседание комитета для доклада по этой мегаважной для десятков тысяч орловчан теме. Поэтому революционные изменения презентовал депутатам его заместитель Алексей Васильев. Не будем повторять детали нововведения, о них писали много раз и достаточно подробно. Новое, что прозвучало на комитете – когда и как это все заработает.

Во-первых, будет создана согласительная комиссия, которая до 1 февраля рассмотрит поступившие обращения граждан и организаций и представит предложения по приведению дорог в нормативное состояние. «Дорожная карта» по внедрению всего задуманного появится только к 1 марта 2020 года. Рабочих групп будет несколько. Одна – в Орловском районе, и четыре – в районах города. Предстоит обсудить поступившие от 3 000 орловчан предложения и замечания. Представитель ассоциации перевозчиков Игорь Бортников удивился озвученным цифрам: по его мнению, только подписей жителей, выступающих против новой схемы, которые собирались на двух маршрутах, было гораздо больше, чем озвучено департаментом. А подписи собирались не на двух маршрутах!

Впрочем, это мелочи. Важнее, по словам депутата Андрея Митина, что пока суть да дело, уже потерян целый год времени. Впереди еще как минимум года полтора – пока пройдут согласования новой схемы, да пока будет получено федеральное финансирование на изменение дорог, создание разворотных колец и пунктов пересадки. В целом вряд ли схема заработает раньше, чем через полтора-два года. И это в лучшем случае.

А между тем есть серьезные вопросы по состоянию движения здесь и сейчас. Например, многострадальный маршрут №11. По схеме (и действующей, и новой) конечной остановкой на этом маршруте заявлена «Спецавтобаза». По факту любой житель может увидеть ПАЗики с нарисованными от руки табличками «до Выгонки» или «до Южного» (то есть, не доезжая две остановки до заявленной законной конечной – «Спецавтобазы»). Ни дорогостоящие ГЛОНАССы, ни дополнительно набранные в штат администрации люди, которые должны следить за этими ГЛОНАССами, не в состоянии принудить водителей соблюдать маршрут и графики движения. Так какое же чудо заставит их двигаться с соблюдением новых маршрутов и графиков? Зачем ждать еще два года, если можно начать с наведения порядка здесь и сейчас? Ответа на этот вопрос депутаты не дождались.

Безопасность? Нет, не слышали

Алексей Васильев в очередной раз напомнил, что при разработке единой транспортной схемы упор делался на повышение уровня безопасности пассажиров, комфортности и сокращение времени нахождения в пути. При этом депутаты задали «наивный» вопрос: а что мешает властям заботиться о безопасности сейчас, не дожидаясь светлого будущего? Например, только в этом году проводился капитальный ремонт улицы Московской. Однако никто даже не попытался сделать заездные карманы возле того же кинотеатра «Родина», чтобы сделать посадку и высадку пассажиров гораздо безопаснее. Господин Васильев с ходу заявил, что по существующим нормативам на Московской и не нужно было делать заездные карманы. Почему карманы не делаются на других дорогах, где проходит капитальный ремонт, и те самые безопасные расширения дороги положены по нормативу, чиновник предпочел не уточнять. А между тем для реальной безопасности посадки и высадки пассажиров в некоторых местах областной столицы вообще не нужно глобальных финансовых затрат. Например, на улице Первой Посадской (со стороны поликлиники) уже есть заездной карман. Однако водители маршруток, как черти ладана, боятся останавливаться в этом месте и высаживать пассажиров, не создавая помех движению. Аналогичную ситуацию можно наблюдать на улице Октябрьской на остановке магазин «Орел» (если ехать в сторону сквера Гуртьева): совершенно пустой заездной карман – и вереница маршруток, высаживающих пассажиров прямо на серый заборчик. Поэтому верить властям, что они планируют новой схемой решить проблему с безопасностью пассажиров, как минимум наивно – где гарантия, что водители будут пользоваться вновь построенными заездными карманами? Что мешает уже сейчас обязать водителей высаживать пассажиров, не создавая помехи движению?

Второй пункт из речи Васильева – комфортность. Здесь также много неясного. Например, откуда перевозчики возьмут необходимое количество крупногабаритных автобусов, если сам же Алексей Васильев рассказал о трудностях, с которыми столкнулись желающие приобрести автобусы на Горьковском автозаводе. Предприятие получило крупный заказ на изготовление школьных автобусов, и все просьбы частников были отброшены как минимум на полгода. История, как известно, любит повторяться. К тому же на комитете опять всплыли упорно циркулирующие слухи, что новая транспортная схема «затачивается» под конкретного перевозчика, у которого уже есть необходимый автопарк крупногабаритных автобусов.

Хорошо стоим!

Третий пункт – сокращение времени пассажиров в пути. Он заслуживает отдельного разбора. Дело в том, что сейчас орловцы могут добраться из точки А в точку Б практически без пересадок (за очень редким исключением). Маршрутки на орловских дорогах сейчас в основном средние и маленькие, поэтому интервал движения (а значит, и время ожидания на морозе или на жаре) составляет 10-15 минут. По новой схеме интервал движения увеличится на некоторых маршрутах до 30 минут, а кое-где и до 45! И это с учетом того, что без пересадки добраться от А до Б будет крайне сложно. То есть полчаса пассажир будет ждать первый маршрут. Потом в пункте пересадки полчаса ждать еще и вторую маршрутку. Все это разработчики новой транспортной схемы называют «повышением комфортности»! Сейчас пассажир, увидев битком набитую маршрутку, может просто подождать следующую (10 минут – не критично). Зато в недалеком будущем в часы пик придется ехать как селедкам в банке. И это комфорт? Тут вообще попахивает явным цинизмом.

Стоит поговорить и о такой цели внедрения новой транспортной схемы, как устранение дублирующих маршрутов. Эти дублирующие маршруты не упали в Орел с небес. Не огненный ангел явился чиновникам и начертил схемы движения, уже повторяющие существующие (в том числе и дублирующие схемы муниципального транспорта). Это делали вполне конкретные чиновники из вполне конкретных отделов, и их подписи стоят на бумагах о создании этих самых дублирующих маршрутов. Какой смысл бороться со следствием проблемы, если никто даже не пытается проанализировать причины ее возникновения? Почему никто не прекращает порочную практику медленного выдавливания с рынка муниципалов? Создавая новую транспортную схему, никто не озаботился проработкой единых «правил игры». Чтобы было четко и понятно всем участникам рынка перевозок, кто и как принимает решения о введении новых маршрутов. А ведь глядя на застройку города, необходимость в новых направлениях появится очень скоро. Более того, совершенно непонятно, для чего нужна транспортная революция? Ведь устранение 24 дублирующих маршрутов можно было сделать эволюционно – шаг за шагом. Постепенно убирая часть двойных потоков и прописывая в новых конкурсных условиях на этих направлениях маршрутки большей вместимости. Что характерно, на эту эволюцию ушло бы гораздо меньше времени, чем сейчас требуется на внедрение новой схемы.

С точностью до наоборот

Самое смешное, что целями проводимой транспортной реформы, по заявлениям ее разработчиков, являются снижение числа граждан, пользующихся личным автотранспортом, и увеличение пассажиропотока на общественном транспорте. Вот только с этим категорически не согласен Игорь Бортников. По его мнению, замена беспересадочной схемы движения на схему, предусматривающую обязательную пересадку, плюс двойное ожидание транспорта (сначала нужно будет подождать один автобус, а потом на пересадке подождать еще и второй автобус) приведет к прямо противоположному эффекту. В Орле как минимум на 20% вырастет число людей, пользующихся личными авто. Кому захочется мерзнуть на остановке по часу каждый день, чтобы уехать в один конец, и еще по часу, чтобы уехать обратно? А с увеличением интервала движения длительное ожидание автобусов станет неотъемлемой частью городской жизни.

Еще одна тема, где слова чиновников прямо противоположны реальности, — это судьба ТТП. Господин Васильев в очередной раз заявил, что основной упор в новой схеме планируется сделать на муниципальный транспорт. И одновременно в очередной же раз было заявлено, что в городе останется всего 4 троллейбусных маршрута и 3 трамвайных. Как это сможет обеспечить перевозку 30% всего пассажиропотока, чиновники, увы, не пояснили. Равно как нет ответа и на вопрос, почему в новой транспортной схеме не учтены ранее действовавшие троллейбусные маршруты? Почему нет расчетов на перспективу? Ведь город растет. И в генплане новые линии электротранспорта заложены. Опять же припомнили депутаты Васильеву и его выступление по поводу нецелесообразности закупки новой техники для ТТП. То есть на словах власти изо всех сил стараются поддержать МУП. А на деле – всячески затягивается вопрос с ликвидацией дублирующих маршрутов, чтобы уже сейчас предприятие могло получить побольше пассажиров и стабилизировать экономическую ситуацию.

Испытано на себе

Представитель организации пассажирских перевозчиков «Альтернатива» Игорь Бортников посоветовал чиновникам, прежде чем собирать согласительную комиссию (куда, кстати, перевозчиков почему-то не пригласили), самим проехаться в городском транспорте. Желательно в час пик. По его мнению, это очень здорово повлияет на принятие окончательного решения. Можно даже провести натурный эксперимент и подождать на остановке те самые 30-40 минут, на которые обрекают орловцев разработчики новой транспортной схемы. Кстати, не забывайте, что по 30-40 минут придется ждать дважды. И это только в один конец! А потом можно снова постоять два раза по 30-40 минут, чтобы в полной мере и на собственной шкуре ощутить всё то, против чего собирали подписи жители Орла.

Очень серьезные опасения вызывает и сокращение числа маршрутов. Особенно из отдаленных «спальных» районов. Например, сейчас в 909-й квартал ходят шесть автобусных маршрутов, станет два. На Наугорку – 14, останется четыре. Из Лужков ходят три маршрутки, будет одна. С «Заречки» – шесть, станет две. Веселой слободе из шести маршрутов оставили всего один. Выгонку, совсем недавно лишившуюся последнего троллейбуса, опять секвестировали: вместо трех маршрутов остается всего один. И это все преподносится как забота о пассажирах!

В ответ на выступление Бортникова вице-спикер облсовета поинтересовался, а почему сами перевозчики не наведут порядок в графиках движения? Особенно это касается поездок в вечернее время. Что касается комфорта, то ужасные ГАЗели-Некст, в которых просто невозможно пройти между креслами, точно невозможно назвать удачным решением для города. Общение водителей по телефону за рулем невозможно прекратить никакими силами. Даже огненный ангел с небес не заставит водителя маршрутки, битком набитой людьми, сосредоточиться на дороге, вместо того чтобы обсуждать с коллегой, на сколько минут его обогнал Васька, и на сколько нужно «оттянуться», чтобы не мешать Петьке. Перевозчики в очередной раз пообещали, что смогут навести порядок. Впрочем, в это не верит уже никто – наверное, даже они сами. Телефон возле уха водителя стал таким же неизменным атрибутом орловских маршруток, как огнетушитель. Без него никуда.

Что до замены ГАЗелей на более вместимые ПАЗики, то и этот вопрос можно решить, заверил Бортников. Если двигаться по пути не революции, а эволюции. Но опять же перевозчикам никто не оставляет выбора. Между тем решение всегда можно найти, в том числе с острой проблемой движения пассажирского транспорта по вечерам. Как пояснил Бортников, если перевести автобусы на газ, то вечерние рейсы станут рентабельными. Сейчас только ГАЗели привозят выручку при поездках с полупустым салоном. Полупустой ПАЗик за несколько вечерних рейсов растеряет всю выручку, которую накопил за день. Перевод на газ сделает рентабельными даже ПАЗики.

Что касается длительного ожидания маршруток в вечернее время, то Бортников отметил, что после 8 вечера на линии остается всего 20% автобусов. И естественно, интервал увеличивается до 30-40 минут. То есть орловцы получат ту самую картину, которой они сейчас дико недовольны, только не вечером, а в течение всего дня, пока будут ждать нужный им большой автобус по 40 минут.

Мнение района учли – мнение города никто не спрашивал

Единственной ложкой меда в ходе обсуждения стало выступление представителя Орловского района. По его словам, транспортную схему обсуждали как на встречах с жителями, так и с депутатами. Затем аккумулированные предложения были направлены в областной департамент. В первую очередь район просит оставить «сквозные» маршруты, чтобы люди без пересадок могли добраться до Плещеевской ЦРБ с другого конца Орла. Разработчики услышали эту просьбу: ряд маршрутов останутся прежними, то есть обойдутся без пересадочных узлов. Из неразрешимых проблем осталась та же беда, что и в городе – работа маршруток в вечернее время.

Немного шокирующе выглядел диалог вице-спикера Вдовина и начальника транспортного отдела городской администрации. Депутата возмутило, что город отмалчивается и не пытается отстоять интересы пассажиров, не вносит свои предложения и мнения по поводу новой схемы. «А наше мнение никто и не спрашивал!» – емко и кратко описал ситуацию Вадим Хрипунов. Потом, правда, он все же поднялся на трибуну, где очень скомканно изложил свои замечания по поводу грядущих перемен. Справедливости ради следует отметить, что разработкой схемы занимался областной департамент, а не городское управление. Ни весной, ни летом на профильных комитетах горсовета никаких деталей депутатам не сообщалось. Активное обсуждение началось уже после представления проекта широкой публике, и претензии вице-спикера, что город не нахваливает эту схему и не расписывает жителям ее преимущества, мягко говоря, были не по адресу. Этим должен был заниматься как раз департамент Дениса Блохина. Кстати, очень показательный момент: когда сам господин Блохин в разгаре заседания все же появился в зале, ни одного вопроса по транспортной схеме депутаты ему не задали.

В результате комитет решил дождаться итогов работы согласительной комиссии, которой предстоит поработать с внесенными предложениями и изменениями. Кстати, доработанная новая транспортная схема опять же должна будет пройти процедуру публичного обсуждения. Может быть, хоть со второй попытки областные чиновники не просто повесят на сайте папку со схемами и таблицами, а проведут полноценное обсуждение грядущей реформы с жителями Орла и района.

Сергей Миляхин