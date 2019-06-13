Балаган вместо благоустройства

№20 (557) от 12 июня 2019 г.

Площадь им. Жукова в Орле, где установлена памятная плита к 100-летию со дня рождения маршала, стараниями орловских чиновников превращена в балаган и торжище. Напомним, при губернаторе Потомском сюда якобы из-за соображений безопасности перенесли ярмарку выходного дня с улицы Приборостроительной. При губернаторе Клычкове и главе администрации города Орла Муромском на площади им. Жукова сроком на пять лет разместили «бродячий» цирк.

Напомним, ранее местные жители, которые оказались не готовы в течение пяти лет терпеть рёв животных и дышать воздухом с запахом испражнений, уже выразили в связи с этим недовольство. Представители городского парка культуры и отдыха — именно ему выделены 2500 кв.м площади Жукова, сдавшие часть территории в аренду, и городские чиновники обещали учесть мнение граждан и «учли»: сейчас цирк занимает все 2500 кв. метров. В результате памятная плита, пыльная и заросшая сорняками, оказалась в метре от ограждения цирка.

Мы все прекрасно помним, как городские и областные чиновники запретили проведение самой популярной и любимой горожанами ярмарки выходного дня на улице Приборостроительной и «перенесли» её на площадь Жукова. Как жители писали обращения, собирали подписи за возвращение ярмарки, однако чиновники оставались непреклонны: проведение ярмарки на проезжей части, хотя её временно перекрывали, небезопасно. В ход шли и репортажи Первого областного телеканала с интервью недовольных ярмаркой дворников, и письма от администраций школ. Людей, которые объясняли, что дождаться транспорта до площади Жукова и обратно невозможно, никто не слышал. Чиновники проявили удивительную принципиальность в этом вопросе. Причем ни одного из них не смутил тот факт, что торговля организовывается на площади, где установлена памятная плита маршалу Жукову, что зимой на неё складируется грязный снег, а летом она зарастает сорняками. И если со временем к ярмарке, где в основном торгуют местные производители, местные жители привыкли – многие будут против, если её куда-либо перенесут, то с цирком «на пять лет» они смириться не смогли. Для граждан стал очевиден тот факт, что городская власть согласна на всё, если это приносит деньги. Ярмарка, переставшая быть бесплатной, а главное — цирк — эти деньги приносят. И плевать, что он практически «придавил» памятную плиту.

Жительница города Орла Валентина Петракова с таким наплевательством смириться не может. Не первый год она добивается строительства памятного сквера в центре площади Жукова и установки бюста великого полководца. Пенсионерка обошла все кабинеты: была у Клычкова, Музалевского, Вдовина, Муромского, в обкомах всех партий с тем, чтобы её инициативу поддержал хотя бы один высокопоставленный патриот, написала письма во все возможные инстанции. Как рассказала Валентина Сергеевна, идею строительства сквера поддержали только депутаты облсовета Руслан Перелыгин и Денис Филипченков. В рамках программы наказов избирателей депутаты-справедливороссы выделили миллион рублей на приобретение бюста Г. К. Жукова и разработку эскизного проекта благоустройства площади. Позже ОАО «Гражданпроект» по просьбе Александра Муромского согласилось безвозмездно разработать рабочий проект благоустройства площади.

Казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако цирк, который «внезапно» устроили на площади чиновники администрации Орла, поверг в культурный шок и Валентину Сергеевну Петракову, и поддержавших её депутатов.

Пенсионерка записала видеобращение к главе региона Клычкову и главе администрации Орла Муромскому и призвала чиновников «положить конец осквернению» памяти великого полководца.

— Господа, а не дорого ли вы обходитесь нам, горожанам? — задается вопросом пенсионерка. — Денег в казне нет. Вы отдаете в аренду цирку площадь Жукова вроде бы ради заботы о тощем бюджете города. А что на деле? Покрываемая площадь цирка составляет 1256 кв. метров. По договору цирк платит городу меньше — за 1250 кв. метров, а фактически занимает площадь в два раза большую. Полтора года назад делали асфальт — красивый, качественный — разбили весь асфальт. Вот вам бюджетные деньги, куда они уходят. Не кажется ли вам, что этот аттракцион — явное мошенничество? Но хватит о деньгах. Пусть ими занимается прокуратура. Вашими действиями поругана память четырежды героя Советского Союза маршала Жукова, его именем 23 года назад город назвал эту площадь. Там принимали в пионеры. Ветераны и участники Великой Отечественной встречались с молодежью, гремела музыка, устанавливались флаги, была чистота и порядок. И что сейчас? Теперь забор цирка прикрывает подход к памятной плите на заросшем грязном газоне. Даже цветы не положить! Конюшни, клетки, балаган вместо запланированного благоустройства и установки бюста. Над проектом с энтузиазмом работает главный архитектор города, над бюстом работает наш орловский скульптор. Депутаты Перелыгин и Филипченков выделили деньги, чтобы эту площадь превратить в сквер-мемориал, сквер памяти, чтобы наша молодежь гордилась такими героями, как маршал Жуков. Как теперь под забором цирка проводить это благоустройство? Губернатор приехал в наш регион созидать, а не разрушать то, что создавалось поколениями десятками лет. 23 года назад народ решил так, Андрей Евгеньевич, и не вам менять эту площадь. Вы приехали и уедете, а нам здесь жить. Андрей Евгеньевич, у меня есть ваш ответ с вашей личной подписью от 18 января этого года, дословно: «В 2019 году предусмотрено благоустройство площади и установка бюста маршалу Жукову по адресу: город Орел, площадь маршала Жукова». И никак иначе. Один миллион вы пообещали на благоустройство площади мне лично и заявили об этом на нашей встрече 20 декабря. Оказалось, что это деньги — по 500 тысяч — сложенные нашими депутатами. Как можно вам верить? В 2020 году 75 лет Великой Победе. Сдержите свое слово. Давайте же достойно встретим эту дату не только Бессмертным полком, но и благоустройством нашей площади, увековечив память великого полководца. И уверяю вас: народ Орловщины оценит вас не только за фонтаны.

— Александр Сергеевич Муромский, мы были у вас на приеме в марте этого года, — продолжила Петракова. — Вы дали добро нашим начинаниям и помогли решить вопрос с «Гражданпроектом». Умейте держать слово, отстаивать его, даже если на вас давят сверху. Господа, одумайтесь, где ваша гражданская позиция? Где совесть, память, уважение к герою? Забота о красоте и комфорте городской среды, о которой вы так много говорите? Найдите цирку другое место — в Городском, Детском парках, в микрорайоне такие пустыри! Положите конец этому осквернению. Дорогие орловцы, не оставайтесь в стороне, давайте вместе добьемся порядка, уважения к маршалу Жукову ради будущего наших детей и внуков и тех, кто отдал свои жизни за нас.

После того, как видеобращение появилось в Интернете, Клычков немедленно отреагировал: губернатор поручил главе администрации города разобраться с цирком. Валентину Сергеевну пригласили для беседы в администрацию города Орла и пообещали цирк убрать, но не сразу, так как билеты на июнь уже распроданы. Как оказалось, договоренности на пятилетний срок аренды вовсе и нет, и город может распрощаться с цирком, когда ему угодно.

Своим мнением по поводу «принципиальности» чиновников в конкретном вопросе поделились справедливороссы на сайте регионального отделения партии в Орловской области:

«Сколько надо такому небольшому и небогатому городу, как Орёл, стационарных цирков? Пожалуй, одного хватило бы. А сколько нужно памятных мест? Пожалуй, было бы неплохо сохранить и поддерживать в достойном состоянии те, которые имеем. Но вот проблема: памятные места никому не приносят доходов, отсюда и приоритеты у городских чиновников».

«Мы направили депутатские запросы в прокуратуру и УФАС, чтобы проверить законность согласования этих работ и предоставления участка цирку. Жалуются жители, и те, которые живут рядом, и те, кому дорога память о Великой Отечественной войне, кто надеялся, что наконец-то память маршала Жукова будет достойно увековечена в нашем городе. И вот теперь все это под вопросом, потому что совершенно непонятно, как организовать благоустройство под забором у цирка», — прокомментировал ситуацию Руслан Перелыгин.

Валентина Петракова надеется, что на этот раз Клычков и Муромский сдержат своё слово, и к июлю цирк, наконец-то, съедет с площади Жукова.

«Орловская среда» будет следить за развитием ситуации.

Наталья Зарубина