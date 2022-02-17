17 февраля 2022



Банк России не рекомендует орловчанам перечислять деньги мошенникам

Накануне праздников спрос на товары и услуги традиционно повышается – люди спешат за подарками. Этим пользуются мошенники.

— Преступники подстраиваются под ситуацию и оперативно меняют свои схемы и сценарии для кражи денег у граждан. Например, в праздничные дни возможен рост количества фишинговых сайтов – ресурсов, которые внешне очень похожи на площадки для интернет-шопинга, а на самом деле являются подделками. Совершая якобы покупку на таком сайте, человек перечисляет деньги мошенникам и сообщает им данные своей банковской карты, — предупреждает эксперт отдела безопасности Отделения Банка России по Орловской области Александр Наместников.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить себе предпраздничное настроение, необходимо соблюдать простые правила:

совершать покупки только на проверенных ресурсах;

обращать внимание на наличие в адресной строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения – замок;

пользоваться отдельной картой для совершения покупок в интернете и зачислять на нее ровно ту сумму, которая необходимо для конкретной покупки.

 

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Опубликовано 17 Фев 2022 в 15:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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