17 сентября 2019



Банк России откроет всем желающим свои двери всего на 1 день

28 сентября отделение Банка России по Орловской области приглашает всех желающих посетить День открытых дверей. Здание Банка России, которое является архитектурным памятником, вновь распахнет свои двери для жителей города и области. В День открытых дверей гости мероприятия смогут попробовать себя в роли инкассатора или кассового работника, узнать некоторые секреты инкассаторских автомобилей и опробовать счетно-сортировальную и монетно-счетную технику. Посетителей ждут увлекательные лекции по финансовой грамотности, экскурсии, конкурсы, викторины, желающие смогут выковать себе на память собственную монетку (с помощью профессионального кузнеца) и узнать, что такое биометрия, как правильно и безопасно сдать биометрические данные. Мероприятие будет интересно не только взрослым, но и детям.

В этом году впервые возможно записаться на посещение экскурсий, лекций и других мероприятий Дня открытых дверей в электронном виде на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/openday/), также, доступна запись по телефону: 8 (4862) 42-10-24. Количество мест ограничено. Посетителям для прохода в здание на лекции и квесты необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. Посещение экскурсий детям до 14 лет только в сопровождении взрослого, — пояснили в пресс-службе Банка России.

 

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Опубликовано 17 Сен 2019 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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