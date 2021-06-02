Банк России предупредил орловцев о подозрительных компаниях

Орловцы теперь могут познакомиться со списком компаний, имеющих явные признаки нелегальной деятельности. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Опубликование списка компаний с признаками нелегальной деятельности необходимо, чтобы защитить права граждан. Данный перечень поможет потребителям финансовых услуг избежать риска быть обманутыми. Плюс – это поможет очистить финансовый рынок от нелегальных игроков. Важно помнить, что такие компании могут действовать по экстерриториальному принципу – то есть быть зарегистрированы в любом из регионов, а фактически действовать и на территории Орловской области. «Нелегалы» используют самые разные схемы привлечения граждан. Например, могут предлагать инвестировать деньги в проекты, обещая повышенную доходность. Потенциальных вкладчиков заманивают агрессивной рекламой: записывают видеоролики, разбрасывают листовки по почтовым ящикам и даже проводят целые конференции. Часто «целевой аудиторией» таких инвестиционных компаний являются пенсионеры, но попасться на удочку может кто угодно”, — комментирует заместитель управляющего орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

Он добавил, что нелегальные организации могут маскироваться под лизинговые компании, ломбарды и других легальных участников финансового рынка. “Тенденции современности – это получение финансовых услуг через интернет. Этим пользуются и мошенники. В сети легче сделать подлог документов. В виртуальном пространстве бдительность граждан, как правило, ниже и им труднее распознать нелегала. (..) В 1 квартале 2021 года на территории ЦФО выявлено 56 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 22 – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора”, — отметил Игорь Злобин.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.