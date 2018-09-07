Банк России пригласил орловцев на День открытых дверей (12+)

Всего один раз в году все желающие могут попасть в удивительное по красоте здание на улице Гостиной, дом 6. Орловское отделение Центрального банка радушно распахнет свои двери для жителей и гостей города и области с 10.00 до 18.00. Правда, заранее необходимо записаться по телефону (4862) 42-10-24 или оправить запрос на электронный адрес 54SEO@cbr.ru.

22 сентября все желающие смогут познакомиться с деятельностью Банка России в прошлом и настоящем, посетить историческую экскурсию по архитектурному памятнику г. Орла – зданию, в котором более 100 лет располагается банк, прослушать лекции по финансовой грамотности, принять участие в мастер-классе «Рабочее место банковского эксперта», в познавательной игре «Финансовый брейн-ринг», пройти квест «Сокровища банковского подземелья», осмотреть инкассаторскую машину, посетить Музейно-экспозиционный фонд Отделения Орёл. Предусмотрена работа детской развлекательно-игровой зоны.

Приглашаются все желающие. Мероприятие проводится по предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.