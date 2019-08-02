2 августа 2019



Бардак с названиями в Орле продолжается. Площадь Каменского сменила пол

Пока в социальных сетях кипят баталии как же правильно называть мост: Ленинский или Александровский, журналист «Орловской среды» совершенно случайно обнаружил еще один объект, имеющий двойное название. Кто знает историю города, без проблем расскажет, что площадь напротив сквера Гуртьева была названа в честь графа Каменского. Между тем во многих официальных бумагах и даже на Яндекс.Картах эта площадь именуется в честь какой-то загадочной дамы. «Каменская площадь» — такие надписи можно встретить и на афишах, и на геоинформационных сервисах.

Попытка внести ясность с нашей стороны только добавила неразберихи. На наше письмо в сервис «Яндекс. Карты» мы получили вот такой ответ: «К сожалению, нам не удалось исправить название площади, так как мы не смогли найти подтверждающих данных. В Федеральной информационной адресной системе объект указан как пл. Каменская. Если у вас есть какие-то подтверждающие документы, пришлите нам их скан или фото, пожалуйста».

Если кто-то подумает, что бардак с названиями ограничивается только мостом и площадью, спешим вас уверить — это далеко не так. Самый вопиющий случай произошел совершенно недавно, когда с карты города была стерта улица, названная в честь 65-летия Победы. Чиновники просто забыли, что назвали так проезд в новом микрорайоне Наугорский и повторно его проименовали. Не смутил закоренелых бюрократов даже тот факт, что эта улица именовалась именно «65 лет Победы» в официальных документах на официальном сайте городской администрации! Яндекс без труда обнаруживает подряды на уборку этой улицы, распоряжение об ограничении движения по ней, когда проносили олимпийский огонь и еще массу документов. Спас чиновников от громкого скандала лишь тот факт, что улицу переименовали в проезд Героев пожарных, а к огнеборцам подавляющее большинство орловцев относится с не меньшим уважением, чем к памяти о Победе. Однако порядок с наименованиями объектов в городе наводить все же пора.

 

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Опубликовано 02 Авг 2019 в 17:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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