Бастрыкин поручил доложить о возможных противоправных действиях сотрудника СК в Орле

В связи с появлением ряда публикаций критического характера в отношении сотрудника одного из подразделений следственного управления по Орловской области Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Юдину П.И. доложить о ситуации.

В СМИ сообщалось, что в суде уже полтора месяца рассматривается административное производство о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, по которому проходит сотрудник следственного управления по Орловской области. Журналистами также сообщается, что в деле оказались две противоречащих друг другу экспертизы. Первая, сделанная сразу после остановки автомобиля сотрудниками ДПС и давшая основания для составления протокола. И вторая, которую предоставил сотрудник СК – о том, что в момент нахождения за рулем он был трезв. Следственными органами по Орловской области в отношении сотрудника проводится служебная проверка.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает СК России.