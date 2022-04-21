21 апреля 2022



Бастрыкин поручил доложить о возможных противоправных действиях сотрудника СК в Орле

В связи с появлением ряда публикаций критического характера в отношении сотрудника одного из подразделений следственного управления по Орловской области Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Юдину П.И. доложить о ситуации.

В СМИ сообщалось, что в суде уже полтора месяца рассматривается административное производство о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, по которому проходит сотрудник следственного управления по Орловской области. Журналистами также сообщается, что в деле оказались две противоречащих друг другу экспертизы. Первая, сделанная сразу после остановки автомобиля сотрудниками ДПС и давшая основания для составления протокола. И вторая, которую предоставил сотрудник СК – о том, что в момент нахождения за рулем он был трезв. Следственными органами по Орловской области в отношении сотрудника проводится служебная проверка.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает СК России.

 

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Опубликовано 21 Апр 2022 в 15:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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