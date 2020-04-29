Беда не приходит одна





№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

Некогда процветающее сельскохозяйственное предприятие — ФГУП «Стрелецкое» (ныне — «Опытная станция «Стрелецкая»), хорошо известное горожанам благодаря натуральному разливному молоку «из бочки», которое вот уже более 25 лет продается в Орле, испытывает серьезные трудности.

24 апреля на сайте прокуратуры Орловской области появилась информация о задолженности по заработной плате перед работниками предприятия. «Прокуратура Орловского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур». Установлено, что 187 работников филиала учреждения «Опытная станция «Стрелецкая» не получили заработную плату за март 2020 года. Размер задолженности превысил 2,5 млн рублей. В связи с этим прокурор района внес директору учреждения представление об устранении нарушений закона. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме».

Импорт — в приоритете

О бедственном положении опытно-производственных предприятий — ОС «Стрелецкая» и Шатиловская СХОС, которые не так давно вошли в состав «ФГБНУ Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», выполняющего и координирующего научные исследования по важнейшим направлениям развития отечественного АПК, «Орловская среда» писала неоднократно. На фоне последних, так называемых «тучных», лет в экономике, когда коммерческий аграрный сектор набирал обороты за счет госсубсидий и благоприятной ценовой конъюнктуры на сельхозпродукцию, научные аграрные учреждения были преданы полному забвению.

Статус учреждений не давал им возможности наравне с другими сельхозтоваропроизводителями пользоваться дешевыми кредитными средствами, обновлять сельскохозяйственную технику и научно-производственное оборудование, полноценно развивать собственную селекцию, семеноводство и племенное животноводство.

Более того, физический и моральный износ научно-производственной базы учреждения, занимающегося селекцией и первичным семеноводством, сомнительная кадровая политика, связанная с назначениями директоров филиалов, оставались и остаются незамеченными областным руководством. Старейшим научно-производственным учреждением области – Шатиловской СХОС, продолжает руководить Вячеслав Костин, при котором пришла в полную негодность материальная база хозяйства; в буквальном смысле этого слова она распилена и сдана на металлолом.

Региональным чиновникам во главе с губернатором Клычковым, изредка посещающим научные аграрные учреждения региона, чтобы пофотографироваться, в проблемы ФГБНУ ФНЦ ЗБК — последнего оплота селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур, вникать недосуг.

Конечно, обещания поддержать научные и образовательные организации региона грантами в форме субсидий на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства со стороны губернатора были. Однако до сих пор ОС «Стрелецкая», занимающая как семеноводством, так и племенным животноводством, ни одного гранта не получила. В разгаре полевые работы, когда весенний день год кормит, нужно закладывать новые семеноводческие посевы, но ресурсная база опытной станции вряд ли позволит сделать это с максимальной эффективностью.

Что предпринимают в этот момент региональные власти? В приоритете у них — импортные семена, техника и племенные животные. Политика орловских чиновников, направленная на создание преференций для развития крупного частного агробизнеса привела к потере части направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность. В регионе, не говоря уже о семенах сахарной свеклы, рапса, подсолнечника и кукурузы, которые на 70-100% завозятся из-за рубежа, начинают доминировать импортные семена сортов гороха, ячменя, сои, ржи. Впервые за последние годы отечественные хлебопеки пекут ржаной хлеб из импортного сырья. При декларируемом властями рекордном урожае зерновых — 3,6 млн тонн – в 2019 году в Орловской области было собрано всего 1,1 тыс. тонн ржи. Такими темпами мы скоро придем к тому, что и гречка станет импортируемым продуктом.

Нездоровый интерес

Для наших чиновников и указ президента – не указ. Поручение главы государства увеличить зарплату ученым и научным работникам в два раза исполнено таким образом, что иначе как фарсом это не назовешь. В добровольно-принудительном порядке сотрудников ФГБНУ ФНЦ ЗБК попросили написать заявления о переводе на ½ ставки. Возможна ли эффективная селекционная работа в поле и лабораториях продолжительностью всего четыре часа, если при полноценном рабочем дне на выведение одного сорта уходит 10-12 лет?

Впрочем, утверждать, что губернатор и региональные чиновники совсем не интересуются аграрной наукой, утверждать нельзя. Только интерес этот особый, можно сказать, нездоровый. И обращён он на земли научных аграрных учреждений.

Как только ситуация в ведущих научных учреждениях региона стала, мягко говоря, неопределенной, известный знаток в вопросах земельных отношений, экс-зампред правительства по вопросам АПК Дмитрий Бутусов и руководитель профильного департамента Сергей Борзенков зафонтанировали идеями их «перспективного развития». Напомним, земли ВНИИ СПК (знаменитой Плодовки) еще совсем недавно предлагалось отдать под коттеджи для сотрудников инновационных компаний в области IT-технологий. Сейчас этот вопрос как-то затих, но с директором института Сергеем Князевым контракт расторгли.

Далее события стали развиваться по совсем непредсказуемому сценарию. Внезапно Андрей Евгеньевич решил, что земельные ресурсы научных учреждений не используются по целевому назначению и ему тут же «подвернулся» подходящий инвестор, которому эти черноземные земли оказались весьма кстати – АО «Щелково Агрохим».

Без проведения конкурсных процедур и торгов две тысячи гектаров государственных плодородных земель Шатиловской СХОС и три тысячи гектаров земель опытного хозяйства Новосильской ЗАГЛОС, как и производственная база предприятий, стали активно использоваться крупнейшей химической компанией. Законно ли коммерческое предприятие арендует земли, находящиеся в федеральной собственности? На этот вопрос никто не дает ответа. Насколько улучшилось общее финансовое состояние ФНЦ ЗБК после передачи земельных участков в пользование АО «Щелково Агрохим»? Об этом на совещаниях в областной администрации тоже никто не докладывает. Очевидно одно: компания — поставщик средств защиты растений нашла постоянного приобретателя своей «химии». На каких основаниях АО «Щелково Агрохим» удаётся быть основным поставщиком средств защиты растений для ФНЦ ЗБК? А вот этот вопрос уже к УФАС. Может быть, под прикрытием заботы о развитии альтернативных направлений семеноводства здесь происходит откровенное лоббирование финансовых интересов коммерсантов?

Соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого комплекса в Орловском районе с этой компанией уже подписано. Собственно, ничего плохого в создании таких центров нет. Но здесь не все так просто. Когда орловские чиновники, выходцы из структуры «Щёлково Агрохим», продвигают коммерческие проекты отдельных фирм, а не создают семеноводческие центры по размножению и производству элитных семян на базе четырех областных предприятий, можно ли говорить о том, что они заинтересованы в продовольственной безопасности жителей региона? Не означает ли это, что неспособность и нежелание «эффективных менеджеров» развивать фундаментальную аграрную науку с её историческим наследием, высоким интеллектуальным потенциалом, ведет к её методичному и окончательному уничтожению?

Существует ли в принципе областная программа развития семеноводства и принята ли для этого региональная нормативная база? Если ОС «Стрелецкая» с ее достаточными земельными ресурсами и возможностью производства качественных семян озимой пшеницы ежегодно не реализует свои семена в полном объёме, то зачем нужен ещё один подобный центр по семеноводству данной культуры в АО «Щелково Агрохим»? Если ФНЦ ЗБК давно и успешно занимается выведением новых сортов сои, то зачем дублировать эти функции АО «Щёлково Агрохим»?

На каком основании коммерческая организация работает на землях в Шатиловской СХОС и Новосильской ЗАГЛОС, используя производственную базу федеральных научных учреждений? Сколько средств на счет ФГБНУ ФНЦ ЗБК (Шатиловской СХОС) перечислило АО «Щелково Агрохим» за пользование материальными, земельными ресурсами и за рекламу химической компании?

…В 1896 году сын помещика и мецената Иван Иосифович Шатилов выделил участок земли в 65 десятин для организации знаменитой Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, имеющей государственное значение. Этот поступок говорит об уровне образования, государственного мышления, о патриотизме, о чести и достоинстве царского помещика Шатилова.

И что же что происходит в наши дни? В 2017 году на Шатиловской СХОС при попустительстве зампреда по АПК орловского правительства, а ныне руководителя департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрия Бутусова вырезается молочный скот. В 2018-2019 годах чиновники правительства Клычкова содействуют передаче земель Шатиловской СХОС в пользование коммерческой организации. В 2020 году они бросают на произвол судьбы ОС «Стрелецкая» — ведущее селекционно-семеноводческое и племенное животноводческое хозяйство. И это уже уровень мышления и социальной ответственности чиновников 21 века.