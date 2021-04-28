Бедный, бедный Никишин…

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

В редакцию «Орловской среды» обратилась мама ребенка, погибшего в начале 2020 года на детской площадке в поселке Хотынец. Об этом громком деле «Орловская среда» писала неоднократно. Мы писали и о том, как чиновники администрации Хотынецкого района присылали в редакцию «Орловской среды» требование об опровержении якобы не соответствующих действительности и якобы порочащих деловую репутацию районной администрации сведений, содержащихся в наших материалах о хотынецкой трагедии. И о том, как те же чиновники, стремясь снять с себя ответственность за гибель 12-летнего мальчика, уверяли, что погибший ребенок был инвалидом (хотя он был абсолютно здоров), и мать оставила его в опасной ситуации (на площадке 12-летний подросток находился без взрослых). И о том, ответственности им все-таки избежать не удалось: бывшая замглавы районной администрации получила условный срок. Теперь, как выяснилось, сам глава администрации Хотынецкого района Е. Никишин (на фото — в центре) оспаривает решение суда о компенсации морального вреда родным погибшего мальчика.

25 марта Хотынецкий районный суд частично удовлетворил требования родственников и постановил взыскать с администрации Хотынецкого района 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего ребенка Анны Соболевой и его бабушки и дедушки.

Главе района Евгению Никишину такая сумма компенсации за смерть ребенка на площадке, оборудование которой не соответствовало нормативным требованиям, но при этом было принято хотынецкими чиновниками в эксплуатацию, показалась слишком большой. Вот что пишет господин Никишин в апелляционной жалобе: «Суд неверно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, отклонив доводы ответчика о тяжелом финансовом положении муниципального образования и неликвидности объектов его казны…». Оказывается, при вынесении решения суда администрация просила учесть «отсутствие у муниципального образования финансовых средств, значительную кредиторскую задолженность и наличие муниципального долга». Все это, по мнению господина Никишина, является основанием для того, чтобы изменить сумму компенсации, правда, из жалобы непонятно, до каких пределов. В противном случае, стращает судей господин Никишин, чтобы оплатить моральный вред в установленном судом размере, финансовому органу придется изыскать необходимую сумму из других лимитов бюджетных обязательств, а это, в свою очередь, приведет к неисполнению полномочий муниципального образования…» Комментировать этот стопроцентно чиновничий опус мы не будем – никаких приличных слов у нас нет. Мы не знаем, какое решение примет вышестоящий суд, но мы знаем, что есть и другой суд. И от этого другого суда не уйдет никто – и господин Никишин тоже.

P.S. Согласно сведениям о доходах и имуществе главы Хотынецкого района Евгения Никишина, уверяющего суд, что сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей является непосильным бременем для районного бюджета, сам он – миллионер. Годовой доход Никишина в 2019 году составил 2 миллиона 412 тысяч рублей. Также в 2019 году Никишин имел в собственности доли 9 земельных участков (для ведения ЛПХ, под жилищное строительство и под магазинами), два жилых дома и одну вторую часть – в третьем, квартиру и половинные доли в пяти зданиях магазинов и торговых павильонов…