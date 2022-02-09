Бег на месте

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

Мусорная реформа, которая стартовала на Орловщине уже три года назад, все еще доставляет немало проблем жителям и чиновникам разного уровня. На январское заседание профильного комитета облсовета уже который раз вынесли вопрос о работе цепочки по сбору, вывозу, сортировке и утилизации отходов. И надо же такому случиться – вход в здание, где проходило выездное заседание комитета, «украшала» огромная куча бытовых отходов. Машины рядом расположенных офисов были припаркованы так, что мусоровозу просто не подъехать. Так что депутатам даже не надо было никуда идти, чтобы увидеть – проблемы есть. И проблемы серьезные. К концу заседания мусорный завал с грехом пополам убрали. А без греха – никак?

Жителей все меньше. Отходов тоже

Замдиректора по развитию и стратегическому планированию компании-регоператора «Зеленая роща» Александр Филатов рассказал, что сейчас в регионе работают 4 мусоросортировочных комплекса, которые отбирают еще годные ко вторичному использованию отходы, а остатки (так называемые «хвосты») направляются на полигоны для захоронения. Степень (процент) отбора полезных фракций на разных комплексах различная. Более того, даже в рамках одного комплекса этот процент может меняться за счет постепенного введения в эксплуатацию новых модулей и увеличения объема отбираемых полезных фракций. Так было и с уже действующими заводами. Такая же судьба ждет и новый сортировочный комплекс с полигоном, который должен начать работу весной. К нему мы еще вернемся. «Хвосты» сейчас везут всего на два полигона. И одна из проблем, о которой известно уже давно, – нехватка мест для захоронения «хвостов». За прошлый год на сортировку было вывезено чуть более 200 тысяч тонн ТКО. На полигоны отправилось порядка 80 тысяч тонн «хвостов». При этом объемы мусора, которые по прогнозам должны были год за годом расти, наоборот, падают, – рассказал Александр Филатов. То ли сказалась пандемия и у людей нет денег на лишние покупки, то ли так проявилось общее сокращение числа жителей (на Орловщине смертность уже много лет существенно превышает рождаемость), но факты упрямая вещь – за последний год объем производимого в нашем регионе мусора сократился на 2-3%. При этом в некоторых городах, например, в Мценске, за год произошел обвал практически на 20%!

Депутаты добавили, что существуют и так называемые «серые перевозчики», из-за активной деятельности которых могут снижаться объемы мусора, поступающего на легальную переработку, но растут горы отходов в придорожных рощах и на несанкционированных свалках. Увы, эту проблему не удается решить уже много лет. Кстати, «серые перевозчики» в основном занимаются строительными отходами, которые не попадают под определение ТКО. Но помимо нелегальных свалок, такие отходы везут и на контейнерные площадки. И здесь работать приходится сразу всем – и регоператору, и силовикам, и местным властям.

У одних нет полномочий, у других — денег

Еще одна беда, о которой опять же речь идет не первый год – состояние мест накопления отходов (в частности, контейнерных площадок). По закону деньги, собранные с граждан, аккумулирует регоператор и распределяет всем звеньям цепи – от перевозчиков до сортировки. А обустройством контейнерных площадок должны заниматься собственники земельных участков (это либо УК, либо местные власти). Ни у тех, ни у других нет средств на эту работу. Обустройство и ремонт контейнерных площадок в тариф не включили. В итоге на эту строку деньги выделяют местные власти. Но в размере «кот наплакал». Регоператор закупает новые контейнеры, а ставить их некуда. Дальше еще лучше – площадки эксплуатируют перевозчики (которые за это получают деньги от населения), а вот чинить площадки опять же должны местные власти.

Тесно связана с предыдущей и нерешаемая проблема захламления площадок отходами, которые к ТКО не относятся: это старые автомобильные покрышки, строительные отходы, листва, стволы деревьев. Закон опять же напоминает в этом отношении решето, так как регоператор, во-первых, не имеет полномочий по работе с отходами, помимо твердых коммунальных, во-вторых, в тарифе этот объем работ не заложен. Нужно уже определиться, кто будет вывозить отходы помимо ТКО. Но в этом направлении никаких телодвижений не видно.

Еще одна проблема носит сезонный характер – и с нее мы как раз начали статью. Зачастую спецтехника не может подъехать к контейнерам, чтобы забрать мусор. Во-первых, мешают автомобили, которые паркуют прямо перед контейнерами. Во-вторых – не расчищенные от снега и льда проезды к контейнерным площадкам. Проблема сезонная, но она повторяется год за годом. По сравнению с 2021-м число жалоб снизилось в три раза, но жалобы все-таки есть.

Есть и перспективная проблема – она пока остро не стоит, но уже сейчас регоператор думает, как ее придется решать. Речь идет о поэтапном внедрении раздельного сбора отходов. Мы уже рассказывали нашим читателям, что на первом этапе планируется установка контейнеров для раздельного сбора мусора на территориях учебных заведений. В Орле, Ливнах и Мценске ситуация с вывозом контейнеров для раздельного сбора понятна. А вот в маленьких районах есть опасения – там будет образовываться немного отходов, и у перевозчиков возникнут проблемы. Действующего тарифа может не хватить, чтобы гонять туда-сюда на большие расстояния полупустые мусоровозы, – предупредил представитель «Зеленой рощи».

Мусор в дефиците

Что касается работы орловских полигонов, то на комитете выяснилось, что мценский полигон сможет работать еще два-три года без дополнительных инвестиций. Гораздо хуже ситуация с ливенским полигоном, где есть проблемы как юридического характера (неполное соответствие фактической деятельности тому, что прописано в лицензии), так и проблема с вакантными земельными участками, где можно было бы разместить новые карты, и которые соответствовали бы всем требованиям к полигонам. Вопрос чрезвычайно важен, так как ливенский полигон хоть и собирает относительно немного отходов, но расположен вдали от других участков, и везти из Ливен «хвосты» куда-либо еще будет экономически невыгодно.

В очередной раз на комитете были затронуты проблемы разногласий между регоператором и сортировочным комплексом «ЭкоСити», расположенным под Орлом. Напомним, мощности этого предприятия рассчитаны на весь объем мусора, который производится в областном центре и прилегающих районах (конкретно речь шла о 200 000 тонн). Между тем значительная часть мусорного потока идет на сортировку в Нарышкино. И мало того, что оказывается недозагруженным орловский комплекс, так еще и процент отбора полезных фракций у «ЭкоГрада», который работает в Нарышкино, существенно меньше. «ЭкоСити», несмотря на заверения властей, что предприятие будет загружено по полной, получило в прошлом году 114 тысяч тонн отходов для сортировки. Это приводит к недозагрузке мощностей и упущенной выгоде. Ведь когда предприятие строят, согласовывается масса деталей. В том числе подписывается и договор с властями – какой объем отходов будет поставляться на предприятие. Исходя из этих цифр и шло строительство завода. Если предприятие недополучает объемы работы, оно вынуждено будет сокращать сотрудников, – рассказал представитель «ЭкоСити».

Еще одна давняя проблема – вывоз «хвостов». Напомним, расположенная под боком у «ЭкоСити» городская свалка официально закрыта и лишена статуса полигона. Следовательно, хвосты (а это около 40% привезенных сюда отходов) необходимо вывозить на захоронение на действующие полигоны (на данный момент их всего два – под Мценском и под Ливнами). Представитель «ЭкоСити» пожаловался, что регоператор не в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства. Вместо обещанных 4 машин работало всего 2 авто, и вывозилось порядка 50-60 тонн в сутки. И это при том, что на предприятии скопились залежи «хвостов» с прошлых лет, плюс гора отсортированных отходов на захоронение ежедневно прибавляет еще по 100-110 тонн. Недавно прошел аукцион, и была выбрана организация, которая и возьмет на себя головную боль по вывозу «хвостов». Третья перспективная проблема орловских сортировщиков касается изменений в территориальной схеме. По новому проекту предполагается запуск еще одной сортировки «ЭкоПолис», куда уйдет часть отходов с «ЭкоСити».

Ошибка на ошибке

Весной должен заработать новый завод и новый полигон, где планируется захоронение отходов, чтобы не гонять большегрузы с «хвостами» под Мценск, как сейчас. Осталось решить вопрос с получением лицензии и включить новое предприятие в реестр. Депутатов заинтересовал процент отбора полезных фракций на новом предприятии. Как заверил представитель «Зеленой рощи», на первом этапе процент отбора будет меньше тех цифр, которые показывает сейчас «ЭкоСити». При этом руководство «ЭкоПолиса» заявило о создании дополнительных мощностей по выработке РДФ-топлива. После запуска дополнительной линии цифры будут совершенно сопоставимы с «ЭкоСити». Депутаты высказали опасение, что запуск «ЭкоПолиса» окончательно похоронит «ЭкоСити», так как, если старому заводу уже сейчас не хватает отходов (часть уходит в Нарышкино), то после запуска конкурента поток мусора для сортировки усохнет до критических значений. У чиновников же как всегда все в розовых тонах, и никакой опасности для «ЭкоСити» они не видят.

Проблема, как оказалось, была заложена изначально: перед стартом мусорной реформы были произведены неверные расчеты. В территориальную схему было заложено гораздо больше мусора, чем реально образуется в регионе. (Кстати, исходя из этой цифры и был рассчитан тариф для населения, который областные власти категорически не хотят пересматривать). Также исходя из неверных расчетов было запроектировано и строительство новых сортировочных мощностей, которое в итоге оказалось избыточным.

А весной 2021 года снова произошел серьезный управленческий сбой: было принято загадочное решение перенаправить поток мусора с «ЭкоСити» (где отбирают 60% полезных фракций) в Нарышкино на «ЭкоГрад» (где отбирают всего 16%). В итоге лёгким росчерком пера областных чиновников предприятие «ЭкоСити» под Орлом лишилось, по приблизительным оценкам, порядка 36 тысяч тонн ТКО ежегодно. И это плюсом к тем сотням тысяч тонн, которые существовали в буйной фантазии чиновников, утверждавших территориальную схему. При этом на заседании чиновники стояли на своем – расчет тарифа был произведен исходя из реального образования мусора. Вот только мусор стали взвешивать ПОСЛЕ старта мусорной реформы, и сколько на самом деле произвели орловцы, стало известно спустя год работы мусоросортировочных комплексов, где был установлен весовой контроль. А тариф был утвержден ДО начала реформы. И самое главное – почему в территориальной схеме была заложена одна цифра образуемых населением отходов, а тариф для жителей (как утверждали на комитете представители областной администрации) якобы считался исходя из совершенно других цифр – увы, депутатам так и не пояснили. Между тем наши читатели предоставили в редакцию документы, исходя из которых расчет тарифа как раз основывался на данных территориальной схемы. Впрочем, как писали наши коллеги из издания «ОрелГрад», сейчас объявлен конкурс, и его победителем будет произведен новый замер объемов мусора, образующегося у населения. Тогда у граждан появится надежда на пересмотр тарифа в сторону реальных цифр.

Сергей Миляхин