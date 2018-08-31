31 августа 2018



Бешенство наступает рекордными темпами: зафиксирован уже 50-й случай смертельного заболевания

На минувшей неделе было проведено 6 исследований на бешенство у животных. Выявлен один положительный результат в пробе патологического материала от лисы, поступивший из Нарышкино Урицкого района. Это уже 50-й случай бешенства на территории региона. При этом за весь 2017 год в Орловской области было зафиксировано всего 30 случаев бешенства как у диких, так и у домашних животных, — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Напомним, что чаще всего бешенство передаётся человеку через укус больного животного, но также возможно заражение и через ссадину, царапину или другую рану. Бешенство – это смертельное заболевание, и летальный исход для человека неизбежен (по данным других источников — спасти больного человека можно, но в РФ такие операции не проводят). Если вовремя обратиться за медицинской помощью, то вероятность заражения существенно снижается. Страшилки про 40 уколов в живот уже давно никого не пугают — курс прививок состоит всего из 6 уколов. А самым страшным оказывается воздержание от алкоголя на время проведения курса.

 

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Опубликовано 31 Авг 2018 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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