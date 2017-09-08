Бешенство наступает — в Верховском районе нашли зараженную лису

11 января специалистами профильного отдела Референтного центра Россельхознадзора был выявлен положительный результат при исследовании патологического материала животных на бешенство. Опасный вирус зафиксирован в Верховском районе Орловской области у лисы.

Напомним, с начала 2018 года это уже 6-ой случай бешенства. Ранее зараженные вирусом животные были обнаружены в Урицком районе (две енотовидные собаки), а также в Залегощенском, Болховском и Покровском районах области (три кошки).