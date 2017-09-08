Бешенство подбирается все ближе к Орлу

На Орловщине зафиксировано еще 2 случая бешенства. Настораживает тот факт, что одно из больных смертельно опасным вирусом было отмечено недалеко о областного центра — в Орловском районе. Между тем, как уже неоднократно сообщали СМИ, в Орле серьезные проблемы с отловом и вакцинацией бездомных собак и кошек. Паралелльно происходит еще один тревожный процесс — городскую черту активно осваивают лисы — основной резервуар бешенства в дикой природе. Рыжих красавиц регулярно встречают в парке Победы, в районе Лужков, в новых микрорайонах Наугорском и Болховском и даже вдоль городских улиц.

Между тем, по данным пресс-службы референтного центра Россельхознадзора, 25 января выявлено еще два положительных случая бешенства — в Орловском районе (в поселке Зеленый) выявлено заболевание как раз у лисы. А в Хотынецком районе (в селе Старое) методом биологической пробы подтвержден диагноз бешенство у енотовидной собаки.