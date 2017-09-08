Бешенство продолжает атаковать Орловщину

Вирус бешенства добрался до Малоархангельского района Орловской области. Специалистами отдела вирусологии Референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих антител выявили случай бешенства собаки.

Напомним, с начала года это уже 9-ый случай бешенства в регионе. Ранее смертельный вирус фиксировался в Урицком, Покровском, Залегощенском, Болховском, Верховском, Орловском и Хотынецком районах. От бешенства погибли три кошки, три енотовидные собаки, две лисы и одна собака.

Как уже неоднократно сообщали СМИ, в Орле серьезные проблемы с отловом и вакцинацией бездомных собак и кошек. Параллельно происходит еще один тревожный процесс — городскую черту активно осваивают лисы (основной резервуар бешенства в дикой природе). Рыжих красавиц регулярно встречают в парке Победы, в районе Лужков, в новых микрорайонах: Наугорском и Болховском. Фото и видео встреч с лисой на городских улицах регулярно появляются в социальных сетях.