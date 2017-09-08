Бешенство продолжает атаковать Орловщину

Вирус бешенства добрался до Малоархангельского района Орловской области. Специалистами отдела вирусологии Референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих антител выявили случай бешенства собаки.

Напомним, с начала года это уже 9-ый случай бешенства в регионе. Ранее смертельный вирус фиксировался в Урицком, Покровском, Залегощенском, Болховском, Верховском, Орловском и Хотынецком районах. От бешенства погибли три кошки, три енотовидные собаки, две лисы и одна собака.

Как уже неоднократно сообщали СМИ, в Орле серьезные проблемы с отловом и вакцинацией бездомных собак и кошек. Параллельно происходит еще один тревожный процесс — городскую черту активно осваивают лисы (основной резервуар бешенства в дикой природе). Рыжих красавиц регулярно встречают в парке Победы, в районе Лужков, в новых микрорайонах: Наугорском и Болховском. Фото и видео встреч с лисой на городских улицах регулярно появляются в социальных сетях.

 

В Орле прошел городской молодежный конкурс "Россиянка"
Глава Северного района Орла Лидия Кирдеева стала восьмым претендентом на депутатское кресло в горсов...
В Орле на клумбах появились подснежники
Опубликовано 02 Фев 2018 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 1

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"