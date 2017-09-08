Бешенство продолжает шествие по Орловщине

В Орловской области отмечено и лабораторно подтверждено еще два случая бешенства у диких животных. Специалистами отдела вирусологии, «Референтного центра Россельхознадзора» выявлен вирус бешенства в 2 пробах биоматериала. Пробы взяты у енотовидной собаки в Кромском районе, в деревне Легоща и у лисы в Покровском районе, в поселке Покровское.

Между тем, ситуация в областном центре может стать критической в любой момент. Дело в том, что изменилось законодательство — если раньше бродячих животных отлавливали и усыпляли, то по новому закону — усыплять животных нельзя. Численность собак на улицах города выросла просто катастрофически. При чем тут бешенство? Просто по закону, собак отлавливают, чипируют и прививают от этой смертельно опасной болезни. Но как и у любой прививки — у прививки от бешенства есть срок действия. Кто говорит о двух годах, кто о трех. То есть все те собаки, которых отловили и привили три года назад — теперь потенциальная база для распространения смертельно опасного заболевания. Необходимо этих животных повторно отлавливать и ревакцинировать. Однако, на портале госзакупок нам не удалось обнаружить ни одного контракта на ревакцинацию бродячих животных. Нет денег даже на отлов вновь выявленных бродяг. Учитывая, тот факт, что диких лис постоянно стали видеть в черте города (а именно лисы — резервуар бешенства в дикой природе), всплеск заболеваемости смертельно опасной инфекцией в густонаселенном пункте — это всего лишь вопрос времени. Все предпосылки для катастрофы созданы.