Бешенство продолжает шествие по Орловщине

В Орловской области отмечено и лабораторно подтверждено еще два случая бешенства у диких животных. Специалистами отдела вирусологии, «Референтного центра Россельхознадзора» выявлен вирус бешенства в 2 пробах биоматериала. Пробы взяты у енотовидной собаки в Кромском районе, в деревне Легоща и у лисы в Покровском районе, в поселке Покровское.

Между тем, ситуация в областном центре может стать критической в любой момент. Дело в том, что изменилось законодательство — если раньше бродячих животных отлавливали и усыпляли, то по новому закону — усыплять животных нельзя. Численность собак на улицах города выросла просто катастрофически. При чем тут бешенство? Просто по закону, собак отлавливают, чипируют и прививают от этой смертельно опасной болезни. Но как и у любой прививки — у прививки от бешенства есть срок действия. Кто говорит о двух годах, кто о трех. То есть все те собаки, которых отловили и привили три года назад — теперь потенциальная база для распространения смертельно опасного заболевания. Необходимо этих животных повторно отлавливать и ревакцинировать. Однако, на портале госзакупок нам не удалось обнаружить ни одного контракта на ревакцинацию бродячих животных. Нет денег даже на отлов вновь выявленных бродяг. Учитывая, тот факт, что диких лис постоянно стали видеть в черте города (а именно лисы — резервуар бешенства в дикой природе), всплеск заболеваемости смертельно опасной инфекцией в густонаселенном пункте — это всего лишь вопрос времени. Все предпосылки для катастрофы созданы.

 

Торг уместен
Орловского полицейского, спасшего двоих тонувших, наградили министерской медалью
Орловские приставы заставили руководство предприятия в Хотынецком районе выплатить 2,5 млн задолженн...
Опубликовано 15 Дек 2017 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"