Бешенство становится реальной угрозой для орловцев

В референтном центре Россльхознадзора за 1 квартал 2018 года исследовано 68 проб патологического материала от животных с целью исключения наличия вируса бешенства. Выявлено 28 положительных результатов, что составляет 40,5% от общего количества. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2017 года был выявлен всего 1 случай бешенства. Тогда была исследована 21 проба. Процент обнаружений вируса бешенства составил 4,7.

Профилактика бешенства среди животных заключается в своевременной вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), а также установлении карантина. Людям, укушенным любыми подозрительными животными, местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения. При этом рану обильно промывают водой с мылом (детергентом) и обрабатывают 40—70-градусным спиртом или раствором йода. При наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение.

В случае укуса, полученного от животного, необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт, так как успех вакцинопрофилактики бешенства сильно зависит от того, насколько быстро начато лечение.