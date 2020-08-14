14 августа 2020



Бешеный кот напал на орловца

30 июля в районную станцию по борьбе с болезнями животных обратился мужчина, которого покусал кот. Как выяснилось, у данного кота владелец отсутствовал. Специалисты незамедлительно взяли данное животное под наблюдение. Через несколько дней животное погибло. У павшего животного отобрали и направили в лабораторию патологический материал для исследования на бешенство. 7 августа был получен положительный результат. То есть кот оказался болен смертельно опасным как для животных, так и для человека заболеванием.

Для ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории поселка Верховье специалистами станции были проведены: дезинфекция мест нахождения больного животного, проведен обход улиц поселка. Все восприимчивые животные и звери, подозреваемые в заболевании, были экстренно вакцинированы. Всего прививку от бешенства получили 75 животных. Но на этом не успокоились. Как пояснили в областной ветслужбе, специалисты продолжат разъяснительную работу с населением, и вакцинируют животных против бешенства на всей территории Верховского и Залегощенского районов.

 

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Опубликовано 14 Авг 2020 в 18:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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