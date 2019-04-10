Бесконечная история

№13 (550) от 10 апреля 2019 г.

Мусорная революция на Орловщине началась с громких скандалов и заваленных отходами площадок. Между тем весь прошлый и позапрошлый годы орловцы слушали бодрые отчеты орловских чиновников, что у нас все готово. Со старта реформы прошло уже три месяца, но каждую неделю всплывают все новые и новые детали, которые указывают на непроработанность и непродуманность этой глобальной реформы. Так, на днях в городской администрации состоялось бурное обсуждение проблемы уборки контейнерных площадок, которое показало необходимость доработки нормативно-правовой базы. Параллельно на общественное обсуждение выставили ту самую схему обращения с отходами, которую несколько месяцев готовили областные чиновники и которая по факту потребовала серьезной доработки. В нее «забыли» включить ряд важнейших моментов. А с одним из перевозчиков, который обслуживает четвертую часть областного центра (конкретно Железнодорожный район), по неудовлетворительным итогам двухмесячной работы вообще хотели расторгнуть контракт. И это только верхушка айсберга проблем. О глубинных бедах (таких, как завышенные нормативы образования отходов, из-за чего жители платят необоснованно большие суммы) вообще вслух никто предпочитает не говорить. Поэтому наше издание уже в который раз возвращается к теме сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Если в нормы не вписываемся – будем их игнорировать?

В частном секторе сложилась довольно интересная ситуация. Планировка узеньких улиц не позволяет соблюсти нормы СанПиНов, чтобы оборудовать контейнерную площадку в удалении от жилых домов. Ранее в таких местах организовывали почасовой сбор мусора. Поскольку занималась этой работой «Спецавтобаза», никто особо за выгодой не следил. Нужно было решать проблему чистоты, и муниципальное предприятие с этой задачей справлялось. С приходом регоператора вопрос финансов вышел на первый план. Выяснилось, что почасовой сбор невыгоден для перевозчика, в связи с чем было принято решение об установке контейнеров прямо под окнами частных домов. Один из таких (на улице Васильевской) даже показали журналистам во время выездного «Губернаторского контроля». При этом место установки контейнера необходимо согласовать с жителями (вы бы согласились, чтобы под вашими окнами стоял «ароматный» мусорный бак?). И все равно придется делать подобие контейнерной площадки – и огородить выбранное место, и сделать водонепроницаемое основание. Как сообщил директор «УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков, каждый месяц будут закупаться по 150 контейнеров специально для частного сектора. Вопрос о том, как быть с нормами СанПин, плавно растаял в воздухе. Если на одной чаше весов деньги (выгода перевозчиков), а на другой стороне какие-то нормы – глупо гадать, что в итоге перевесит. Единственным слабым утешением для жителей, под чьими окнами теперь будут стоять мусорные баки, могли бы стать крышки на баках. Правда, в ходе все того же «контроля» представители перевозчика заявили, что им неудобны баки с крышками – те гнутся при разгрузке в мусоровоз. К тому же некоторые жители брезгуют брать за ручку крышки бака и оставляют мусор в пакете рядышком. Есть у истории и положительный момент. Раньше пакеты с мусором растаскивали бродячие собаки. Из контейнера достать пакет смогут далеко не все четвероногие бомжи. А из контейнера с крышкой собаки в принципе ничего не извлекут. Но про отношение к крышкам перевозчиков мы уже упомянули.

Вассал моего вассала не мой вассал?

Очень интересное (и, к сожалению, безрезультатное) обсуждение за круглым столом в городской администрации вскрыло ряд недоработок еще на этапе подготовки мусорной реформы. Так, в Орле есть контейнерные площадки, которые находятся на придомовой территории (и за их чистотой следит УК). А есть площадки за пределами территории дома. И на совещании был поднят вопрос, кто должен следить за чистотой этих площадок? Представитель регоператора рассказала, что перевозчик должен убирать от просыпавшегося мусора не всю контейнерную площадку, а только «место погрузки». То есть, если жители промахнулись мимо контейнера и выбросили мусор рядом, ни регоператор, ни перевозчик этот мусор подбирать не должны. Тем временем участники круглого стола обратили внимание на тот факт, что в ряде случаев в захламленности контейнерных площадок виноваты не жители, а сами перевозчики, которые срывают графики вывоза мусора. Меняется и интенсивность наполнения баков от сезона к сезону, что также не всегда учитывается. (Например, летом люди покупают больше воды в бутылках и контейнеры оказываются переполнены пустыми емкостями. Зимой такого не наблюдается.) Поэтому все же необходимо закреплять уборку контейнерных площадок либо за УК, либо за перевозчиками.

Глава Заводского района Юрий Студенников предложил в качестве эксперимента убрать несколько площадок силами райадминистрации. А потом уже чистые контейнерные площадки передать в обслуживание перевозчику, чтобы уже тот следил за чистотой и порядком. Будет ли услышано это предложение и заработает ли пилотный проект, покажет время. Пока же из-под снега оттаяли все те залежи мусора, которые образовались вокруг контейнеров во время предновогодних каникул, когда несколько недобросовестных перевозчиков перестали вывозить мусор и контейнеры стояли переполненными.

Полигон страстей

Удалось пролить свет и на странную историю с запуском еще одного мусоросортировочного комплекса «ЭкоПолис», который должен был заработать с нового года. Именно это предприятие получило в аренду часть полигона ТБО для захоронения так называемых «хвостов» – остатков, которые остаются после сортировки и на заводе «ЭкоСити», и на заводе «ЭкоГрад». Напомним, второе предприятие вообще временно остановилось из-за проблем с захоронением «хвостов», а «ЭкоСити» имеет разрешение лишь на временное их складирование. На 11 месяцев.

Как рассказал начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения профильного облдепартамента Сергей Латынин, вмешаться в ситуацию власти не могут, так как строится предприятие на деньги инвестора. Но за развитием событий следят. По последним данным, процесс строительства завода завершен. Все необходимое оборудование привезено и установлено. Более того – даже прошли пусконаладочные работы. Завод уже пробовал сортировать поступающие отходы. Но есть несколько проблем. И в первую очередь возникли вопросы у Ростехнадзора. Дело в том, что по проекту были запланированы 64 так называемые «карты» – это огромные траншеи шириной по 4 метра и длиной более 100 метров. Дно этих траншей должно покрываться специальным изолирующим материалом и потом в них должны складировать уже упомянутые «хвосты». Руководство предприятия решило готовить эти траншеи поэтапно. По 3-4 на год – именно столько, по расчетам, должно хватить. Ростехнадзор настаивает, чтобы все траншеи на все 10 лет были вырыты заранее и заранее выстелены мембраной. Но если траншею не заполнить, она, во-первых, будет осыпаться. Во-вторых, наполнится осадками. В-третьих, портится сам изолирующий слой. Поскольку изменения в проект требуют длительной процедуры, запуск застопорился. Есть надежда, что этот вопрос удастся решить к лету. Тогда же «хвосты», оставшиеся после сортировки, будут поступать не на временное хранение, а, как и предусмотрено проектом, в специальные траншеи.

Вторым тормозом в запуске завода стало постоянно меняющееся российское законодательство. Когда только создавался проект завода, санитарно-охранная зона определялась по расчетному методу. Теперь применяется аналитический метод. И по нему также теперь нужно вносить изменения в проект, проводить все расчеты и так далее. По последним данным, ввести в эксплуатацию завод «ЭкоПолис» планируют с 1 июля. Еще порядка двух месяцев нужно будет на получение необходимой лицензии и согласование тарифа. Таким образом, с 1 сентября этот выпавший из территориальной схемы обращения с отходами элемент займет предназначенное ему место в цепочке.

Заговор молчания

Уже в который раз все дружно промолчали по поводу завышенных нормативов на образование ТКО. Наше издание уже писало об этом, но никаких комментариев мы не дождались: будут ли в регионе приводить в соответствие фактически образующиеся объемы мусора и те «абстрактные» цифры, которые сейчас люди получают и оплачивают ежемесячно? Даже руководитель УК «Зеленая роща» во время встречи со старшими по домам признал, что нормативы завышены. Областные же чиновники один только раз обмолвились о возможном снижении платы для населения – и то эта реплика была связана с предстоящей отменой НДС и исключением этой строки из тарифа регоператора. Тогда суммы в платежках уменьшатся. Но это снижение ни в какое сравнение не идет с тем, чтобы реально посчитать образующиеся в регионе объемы мусора и дать людям возможность платить не за абстрактные, а конкретные кубометры, вывезенные на сортировочные комплексы и зафиксированные как факт.

Несите ваши денежки!

Кстати, параллельно с процессом снижения платы за вывоз мусора идет и прямо противоположный процесс. Дело в том, что разработчики «мусорной» реформы упустили из виду ряд важных позиций. Например, строительный мусор. По действующим правилам, те, кто проводит ремонт, обязаны теперь сами заказать грузовое такси и вывезти обломки кирпичей. То есть, кроме того, что люди платят по квитанции, им придется еще и оплачивать вывоз строительных отходов. Не совсем понятен механизм, как это будет работать на практике. Раньше (в начале двухтысячных) орловские власти уже пытались обязать орловцев своими силами вывозить на полигон старую мебель и прочий крупногабаритный мусор. Тогда этот эксперимент окончился эпичным провалом. Чем закончится очередной опыт над населением, узнаем совсем скоро. Весна в разгаре, а значит, ремонты в орловских многоэтажках начнутся со страшной силой. Уже сейчас от перевозчиков поступают жалобы, что нередко орловцы выбрасывают строительный мусор в контейнеры. А мусоровозы, как известно, оснащены механизмом подпрессовывания. И эти механизмы выходят из строя из-за таких железобетонных «сюрпризов».

Кстати, в целом проблема вывоза отходов от юридических лиц пока широко не освещалась в СМИ. Журналисты зациклились на делах рядовых жителей (физических лиц). Только наши коллеги из «Орловской искры» в одном из последних номеров побеседовали с предпринимателями. И, судя по той публикации, в сфере вывоза отходов от юридических лиц проблем ничуть не меньше. Эта подводная часть айсберга тоже скоро выйдет на поверхность и получит очень большой резонанс, если не начать решать эти проблемы как можно оперативнее.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер

В пятницу произошел конфликт на сортировочном комплексе «ЭкоСити». По удивительному стечению обстоятельств в тот же день мэр Орла Василий Новиков записал видеообращение на фоне переполненных мусорных баков и пообещал устроить «разбор полетов». Было ли это совпадение случайным и чем закончился «разбор полетов», мы вам расскажем в одном из следующих номеров.