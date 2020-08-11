11 августа 2020



Беспилотники МЧС совершили более 130 полетов

В течение года беспилотные воздушные суда применяются для разведки пожароопасной обстановки на территории области, работают на месте происшествий, помогают искать людей, заблудившихся в лесу, активно задействованы в аэрофототосъемке. С начала года силами беспилотной авиации орловского МЧС проведено свыше 130 полётов, а общее время, проведённое беспилотниками в воздухе, составило более 36 часов.

Применение беспилотной авиации – яркий пример инновационных технологий в вопросах безопасности. Комплексы с беспилотными авиационными системами находят всё более широкое применение при выполнении самых разных задач. Например, обеспечивают пожарных и спасателей подробнейшей информацией при прогнозировании, предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день в ГУ МЧС по Орловской области пять комплексов с беспилотными воздушными судами вертолётного типа. Летательные аппараты предназначены для ведения дистанционного наблюдения поверхности и определения координат обнаруженных объектов с помощью средств наблюдения в любое время суток и в режиме реального времени. Беспилотники могут дать наглядную картину происходящего на достаточно большой территории. «Взгляд сверху», через объективы установленных на беспилотных судах камер, помогает определить масштабы происшествия.

 

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Опубликовано 11 Авг 2020 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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