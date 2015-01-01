Бетонно-модульный Орёл

На Бульваре Победы в Орле в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018 год» демонтированы гранитные плиты. Строительный материал, который считается вечным, будет вывезен и заменен можно догадаться на что. Общественность, которая безуспешно защищала Ленинскую от гробниц экс-архитектора Вермишяна, от такого благоустройства бульвара не в восторге.

3 июля первый заместитель главы администрации города Орла Олег Минкин на своей странице в Фейсбуке попытался успокоить горожан:

— Друзья, добрый вечер! При демонтаже гранитных блоков на бульваре Победы, предусмотренном проектной документацией, при составлении дефектовой ведомости выявлено, что блоки имеют неправильную геометрическую форму и при перекладке подогнать их качественно друг к другу не получится. Для этого необходимо выполнить шлифовку и подрезку блоков, а это очень дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. Кроме того, плитка будет укладываться в один уровень с бордюрным камнем для более эффективного водоотвода. В этой связи эстетический эффект от заглубленного в землю гранита будет минимальным. По этой причине и произведена замена гранитных блоков на бетонный бордюр. В свою очередь, заказчиком (УКХ) будет обеспечено ответственное хранение демонтированного гранита, этот материал не пойдёт в утиль. В будущем мы обязательно используем эти блоки на других объектах благоустройства. И при разработке смет включим работы по шлифовке гранита.

Однако эти доводы гражданам убедительными не показались. Вот как они прокомментировали пост чиновника.

Елена Акимова:

— Обработкой гранита занимается любая мастерская, изготавливающая кладбищенские памятники.

Цены на первом попавшемся сайте — весьма приемлемые.

То, что происходит с гранитом, — это бесхозяйственность? Или есть уже коммерческий план их реализации?

Виктор Панков (градозащитник. — Прим. Ред.):

— Уважаемый Олег Вячеславович! Гранит — это не просто такой-то и такой-то материал (я о том, как непомерно дорого его обрабатывать и как он крив), это практически вечный, благородный и красивый своей мужественностью природный камень, широко использующийся (во всём мире!) в городской архитектуре и оформлении значимых монументов и целых комплексов. Он, наверное, полвека украшал не просто городскую улицу, а наш (внимание!) Бульвар Победы! Вслушайтесь в это название, если читая его, Вы уже не чувствуете мощи и величия этих двух слов. Так вот. Даже будучи запущенными (позор федотовскому Зеленпилу!), клумбы, обрамленные этими гранитными плитами, производили впечатление, соответствующее статусу и названию бульвара, его смыслу, работали на его образ. И Вы, Олег Вячеславович, хотите убедить нас, что их выкорчевывание оттуда и сваливание в одну грязную кучу вместе со старыми бетонными бордюрами — это грамотно продуманная санитарно-техническая замена камня-символа на куда более практичную в монтаже бетонную модульную штамповку? Спасибо Вам за заботу о нашей комфортной бетонно-модульной среде!

У Вас, как видно, всё работает по единой «системе»: и тополя, оптом по 6 шт. выпиливаются как аварийные, без просьб граждан , и никогда не приходящие в негодность глыбы гранита зачем-то хранятся на неведомых складах. И всё это, ясное дело, для всеобщего добра и благоденствия…

_____________________________

P.S. И если Вы знали, что в городе нет специалистов, способных ровно подогнать натуральные гранитные плиты друг к другу, зачем же Вы связывались с таким сложным делом, какая была в этом необходимость?! Кстати, лично мне кажется, что неправильная геометрическая форма не у этих плит, а в конфигурациях мозгов и совести чиновников, благословляющих своими подписями такие вот бесстыдные и циничные распилы…

Естественно, «предусмотренные проектной документацией».

В этот же день глава администрации города Орла Александр Муромский на своем рабочем совещании поручил управлению коммунальным хозяйством (УКХ) города внимательнее относиться к вопросу демонтажа существующих гранитных плит и бордюров. Также он указал начальнику УКХ Светлане Климовой на необходимость более тщательного подхода к разработке проектно-сметной документации.

— Есть положительные примеры: при благоустройстве центральной части города Орла мы сохранили гранитные бордюры и уложили современное покрытие. То же самое мы с вами сделали при благоустройстве элементов памятников, когда очищали гранитную поверхность. Есть неординарные решения, которые люди обсуждают и не приходят к общему мнению. В прошлом году мы благоустраивали сквер Танкистов, где часть тротуарного покрытия мы меняли, а часть оставили. Такие решения в обществе вызывают разные толкования. Крайне внимательно подходите к вопросу необходимости демонтажа гранитных камней, опорных плит, стен и анализируйте целесообразность выполнения работ, — заметил Муромский.

10 июля глава администрации потребовал строгого учета гранитных бордюров. На этот раз он поручил начальнику УКХ вести строгий учет всех гранитных бордюров, которые были демонтированы в рамках ремонтных работ на территориях, попавших в программу «Формирование современной городской среды на 2018 год».

— Должен проводиться строгий учет. Демонтировали, составили акты, посчитали количество — и на сохранение. В дальнейшем при благоустройстве города, там, где возможно их использование, при составлении проектно-сметной документации учитывайте, что есть материалы, и их необходимо применять, — отметил Муромский.

Остается неясным только одно: если сегодня работа с гранитом — это, как ранее заметил Минкин, слишком «дорогостоящее и трудозатратное мероприятие», то почему жители должны быть уверены, что в дальнейшем чиновники, которые всегда идут по пути наименьшего сопротивления, будут эти материалы применять? Пока гранит только вывозится. Александр Муромский прав: такие решения в обществе вызывают разные толкования.

Ольга Рождествина