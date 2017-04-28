Без паники! В Орловской области проходит проверка электросирен

Сегодня с 11.00 до 13.00 на территории Орловской области будет проходить проверка технического состояния системы оповещения населения. Везде будут реветь электросирены. Просьба при включении электросирен сохранять спокойствие, — обратилась к жителям Орловской области пресс-служба МЧС.

Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости.

В теории после того, как жители услышат сирены — они должны подойти к ближайшему источнику информации: дома – включить радио или телевизор, на улице – подойти к громкоговорящим устройствам. В случае угрозы или возникновения ЧС будет передана необходимая информация по дальнейшим действиям. Это могут быть сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях, стихийных бедствиях природного характера и действиях населения в этих ситуациях, или угрозе нападения противника передаются сигналы о воздушной тревоге, радиационной опасности и химической тревоге.

 

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Опубликовано 12 Сен 2017 в 11:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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