22 июля 2020



Без вести пропавшего жителя Новосильского района нашли в лесополосе убитым

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 14 июля 2020 года 65-летний житель Новосильского района ушел из дома и пропал без вести. Через несколько дней его расчлененное тело было обнаружено в ходе поисковых мероприятий в населенном пункте Горенка Новосильского района.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Так, по подозрению в совершении убийства был задержан 73-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в ходе произошедшего конфликта на бытовой почве. От полученных ранений мужчина скончался на месте, после чего подозреваемый расчленил тело потерпевшего и прикопал в лесополосе.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Июл 2020 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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