Без вины виноватая

«Орловская среда-плюс», №1 от 15 ноября 2017 г.

В отношении бывшей исполняющей обязанности руководителя муниципального предприятия «Зеленстрой» Татьяны Можиной возбуждено уголовное дело. По мнению самой Татьяны Можиной — фактически за то, что она попыталась спасти предприятие от банкротства.

Кадры наше все?

Напомним, в конце 2016 года экс-руководитель МУПа Константин Федотов уволился из «Зеленстроя» и перешел работать в мэрию — советником сити-менеджера Орла Андрея Усикова. Долги предприятия к тому времени достигли критической отметки, и работники МУП «Зеленстрой» пришли к Усикову с просьбой решить судьбу предприятия. На этой встрече главному специалисту по озеленению Татьяне Можиной как самому активному члену делегации и предложили возглавить родной коллектив до назначения нового директора. Соответствующее распоряжение было подписано 28 декабря 2016 года. А уже 17 января к женщине пришли судебные приставы.

Вся процедура назначения директоров МУПов детально расписана в постановлении №1735 от 01.06.2009 «О резерве кадров на должность руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия города Орла». В соответствии с этим документом, на руководящие должности в муниципальных предприятиях можно назначать не кого попало, а лишь небольшой круг граждан, отвечающих определенным (очень жестким) требованиям и прошедших соответствующую аттестацию. К моменту назначения и.о. Руководителя «Зеленстроя» Татьяна Можина не являлась муниципальным служащим и аттестацию не проходила, впрочем, как и не подпадала ни под одно требование, предъявляемое кандидатам на эту должность. По сути назначать ее не имели права.

В связи с этим Адвокат Игорь Потапов, представляющий интересы Татьяны Можиной, обращался в прокуратуру Советского района Орла, но заявление было перенаправлено в государственную инспекцию труда, хотя данное ведомство не может проверить законность назначения муниципальных служащих.

Собственно, для того и создается кадровый резерв, чтобы в случае чего даже на временную должность можно было назначить муниципального служащего и не оставлять предприятие без руководства. Назначение же человека, явно не имеющего необходимых знаний, дает повод усомниться в том, что это было сделано случайно — ведь не мог же Андрей Усиков не знать о существующем порядке назначения директоров и о кадром резерве? Однако, назначение на столь ответственную должностьпроизошло на основании всего лишь письменного заявления самого главного специалиста по озеленению. Более того, руководить муниципальным предприятием (при наличии кадрового резерва) поставили человека, который не только не имел опыта руководящей работы, но и навыков работы с бухгалтерским балансом. И самое интересное: Татьяну Можину назначили и.о. руководителя МУПа как раз в конце года, когда сдается вся бухгалтерская и прочая отчетность. Причем с предприятия 17 января 2017 года уволился главбух.

Странная избирательность

В тот же день, 17 января 2017 года, в кабинет Татьяны Можиной пришли судебные приставы и предупредили ее об уголовной ответственности в случае не погашения задолженности по шести исполнительным производствам. То есть с этого момента тратить деньги предприятия на нужды самого «Зеленстроя» или на погашение долгов перед другими кредиторами ей фактически запретили.

Показательно, что долги предприятия копились не один месяц и даже не один год и достигли критической отметки, когда «Зеленстроем» руководил Константин Федотов. Но его почему-то судебные об ответственности приставы не предупреждали. Не видели скопившихся долгов ни налоговики, ни другие ведомства. Все «шишки» посыпались на исполняющую обязанности Можину, а человек, оставивший «Зеленстрой» в критической ситуации, получил очень прибыльную должность — советника главы администрации. Кстати, прежний директор не явился ни на одно из заседаний профильных комитетов горсовета, где заслушивались отчеты КСП, рассматривались итоги работы «Зеленстроя» и решалась дальнейшая судьба предприятия, хотя сам при этом является депутатом городского совета.

При этом следует отметить важный юридический момент: контракт с Татьяной Можиной так и не заключили, с обязанностями руководителя не знакомили, а все это время она являлась лишь исполняющей обязанности до того момента, как власти найдут нового директора.

Однако и в дальнейшем все вопросы и приставов, и суда были адресованы исключительно недавно назначенной и.о. руководителя. Странная избирательность — не так ли?

Под суд за попытку спасти предприятие

Странно выглядит и уголовное дело, которое возбудили 28 марта 2017 года по статье 315 УК РФ. Татьяну Можину обвиняют в том, что она, являясь руководителем предприятия, не погасила задолженность по шести исполнительным производствам, хотя такая возможность у нее была. По мнению судебных приставов, она злостно уклонилась от исполнения судебных решений, вступивших в силу, так как потратила поступившие деньги не на погашение ранее скопившихся долгов, а на обеспечение работы предприятия в ближайшем сезоне. Между тем, по одному исполнительному производству и.о. директора начала выплату задолженности. А что касается обеспечения работы предприятия в нарушение наложенного запрета — то на этом следует остановиться подробно.

Общая задолженность предприятия к 17 января 2017 года составляла не менее 2,6 млн рублей. И образовалась она не за две недели с 28 декабря по 17 января! К тому же предприятие получило шанс выиграть аукцион на озеленение города в 2017 году — для этого необходимо было внести средства на обеспечение контракта. Именно на эти цели, то есть чтобы получить деньги из бюджета для работы в будущем году и иметь возможность полностью рассчитаться со всеми долгами, и были потрачены средства, на которые наложили «табу» судебные приставы. Без обеспечения предприятие не получило бы контракта на выполнение работ в 2017 году. А если бы «Зеленстрой» не заключил контрактов на будущее лето и не вел никакой хозяйственной деятельности — он гарантированно стал бы банкротом, муниципалитет потерял бы жизненно необходимое предприятие и лишился бы возможности нормально озеленять город (как показал опыт привлечения частников для опиловки деревьев — не все готовы работать так же качественно, как работники МУПа), ну а трудовой коллектив «Зеленстроя» остался бы без работы.

В итоге Можина фактически спасла предприятие от банкротства, но сама оказалась фигурантом уголовного дела.

«Технический» арест

На все личные счета Татьяны Можиной приставы наложили так называемый «технический арест», при этом она в прямом смысле осталась без средств к существованию. Еще на стадии дознания Сбербанк заблокировал карту, на которую приходит заработная плата женщины. Банк арестовал деньги на сумму 42 млн рублей, хотя на всех счетах Можиной суммарно таких денег никогда не было и быть не могло. «Технический» арест, о котором идет речь, предполагает, что банк арестовывает максимально возможную сумму, которая будет приоритетной в программном обеспечении Сбербанка. Между тем, по словам адвоката Игоря Потапова, санкции статьи УК РФ, которую вменили Татьяне Можиной, предусматривают максимально возможное наказание — штраф до 100 тысяч рублей или исправительные работы. На счету женщины было 500 тысяч рублей – это личные накопления. Суд арестовывал эти денежные средства, что называется, «с запасом» в несколько миллионов, объясняя тем, что могут появиться и другие иски. Хотя адвокат искренне недоумевает, какие могут быть еще иски, если это преступление не материального характера?

Хотелось бы заострить внимание и на некоторых моментах в процессе следствия по уголовному делу. Так, в первую очередь должны быть доказаны цель, мотив совершения преступления и умысел. Но никаких корыстных мотивов у Татьяны Можиной не было — полученные предприятием средства были направлены на получение контракта, чтобы «Зеленстрой» мог и дальше работать. Кстати, как сообщил адвокат Можиной, на первой же встрече дознаватель предложил Татьяне Можиной признать вину — ну зачем ей все эти судебные тяжбы? По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что дело может попросту развалиться, не дойдя до суда. Однако, даже до суда и до оглашения приговора уже только факт возбужденного уголовного дела привел к тому, что оказалась сломана судьба человека. Дело в том, что сын Татьяны Можиной хотел поступать в военный вуз. Но не прошел проверку как раз из-за заведенного на ближайшего родственника уголовного дела. Казалось бы мелочь — но именно из таких мелочей и складывается неприглядная картина орловских реалий, когдапроваливших работу руководителей «отцы города» назначают на теплые места, а без вины виноватые становятся «козлами отпущения».

Сергей Миляхин