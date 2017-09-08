Безбилетная лопата

№2 (495) от 24 января 2018 г.

Похоже, орловский автовокзал продолжает работать по собственным негласным нормам и правилам, «принятым» еще в 90-е. Несмотря на то, что внешне его территория стала выглядеть более цивилизованно: у платформ на пассажиров не набрасываются напёрсточники, методы, которые используют в своей работе здешние «квалифицированные» сотрудники, приводят адекватных граждан в недоумение.

О том, что главной достопримечательностью автовокзала являются контролёрши-отправительницы, известно всем. В редакцию нашей газеты неоднократно звонили граждане, которым нахамили в кассе, выгнали из автобуса и т. д., собственно, участником этого действа не для слабонервных может стать каждый, кто той или иной сотруднице не понравится. Для любителей пощекотать себе нервы на территории автовокзала есть еще один аттракцион: чтобы попасть в здание автовокзала, нужно суметь пройти сквозь строй таксистов, которые набрасываются на каждого прохожего с криками «Ливны — Ливны», «Верховье- Верховье». При этом с территории автовокзала их никто не выгоняет — кто-нибудь поверит, что руководство автовокзала позволяет здесь зарабатывать конкурентам по доброте душевной? Из доступного также — продажа билетов на ночные междугородные рейсы без мест — как нам рассказали читатели, гражданам предлагают заполнить некие бланки и указать, что в случае отсутствия мест претензий к автовокзалу они иметь не будут.

Мы давно подозревали, что орловский автовокзал живет по своим собственным законам и правилам, где пассажирам отведена роль бесправной дойной коровы, с чем они вынужденно соглашаются. Все это было бы мило и невинно, если бы у достопримечательностей автовокзала периодически не пробуждалось творческое начало и они не предъявляли к пассажирам требования, которые рождаются в их головах внезапно.

В минувшую субботу нам представился счастливый случай на собственном опыте испытать все прелести сервиса по-автовокзальски. Захватив с собой новую снегоуборочную лопатку, мы взяли два билета до поселка Нарышкино (билеты получили за две минуты до отправления стоявшего на платформе пазика). Кассир просила поторопиться: автобус отправлялся. Однако выражение лица появившейся на платформе отправительницы- контролера не предвещало ничего хорошего — женщина была явно не в духе, поэтому мы удивились, если бы она не захотела обилетить нашу бросавшуюся в глаза яркую пластмассовую лопатку. Уже в автобусе контролер погасила два наших билета, а затем потребовала сходить еще за одним — «за багаж». Мы посчитали, что лопатка со съемной ручкой не может считаться багажом, тем более в пазике нет багажного отделения. Впрочем, мы могли и ошибаться, поэтому попросили отправительницу объяснить, почему она считает лопатку багажом, который, как известно, весит многие килограммы. В этот момент мы понимали, что ни при каких условиях эта приятная женщина не сдастся, поэтому не без удовольствия решили принять участие в новом аттракционе, который автовокзал предлагает пассажирам, и выразить таким образом свою с ними солидарность.

Отправительница продолжала твердить, что лопатка — багаж. Затем она обратилась к информации, размещенной в автобусе, и торжественно зачитала его параметры: 100 на 50 и на 30.

-Давайте измерять лопатку, — предложили мы.

Измерять было нечем, однако отправительница быстро вернулась и достала из кармана… истрёпанный портняжный метр. Мы выразили сомнение в качестве данной измерительной ленты, которая, как нам показалось, могла быть извлечена из ближайшего мусорного бака.

Мы поинтересовались также, каким образом лопатка-багаж может помешать другим пассажирам: лопатка стоит у меня в ногах, она не занимает места, впереди и сзади нет пассажиров, автобус практически пустой. К тому же, идя на уступки настойчивой контролерше, мы предложили ей выписать штраф за незаконный провоз багажа. Штраф выписывать она не захотела. И, как оказалось, не зря: здесь практикуют другие методы.

Предвкушая славный скандал, отправительница, как и ожидалось, стала «шантажировать» нас задержкой рейса по нашей вине, затем потребовала покинуть автобус, а в ответ на отказ пригрозила «вызвать руководство». Появлению руководства мы даже обрадовались, и оно незамедлительно явилось в лице заместителя руководителя автовокзала г-на Шатохина. Шатохин также ожидаемо предложил нам «оплатить» лопатку или же выйти из автобуса. Но мы проявили стойкость — из солидарности с теми, чьи права попираются беззастенчиво и, подозреваем, ежедневно.

Следующий этап — полиция, — не успела подумать я…

Сейчас мы вызовем полицию! — вскричала отправительница.

— Вызывайте! — обрадовали мы творческую женщину.

Полиция явилась еще быстрее, чем руководство автовокзала. И тут, надо отметить, того, чего мы ожидали, не произошло: сотрудники не зашли в салон, они не стали требовать его покинуть, в отличие от опрометчивой контролерши. Они вежливо попросили пассажира с лопаткой «выйти для разговора». На этом, как выяснилось, миссия сотрудников полиции была завершена: несговорчивых и «жадных до чужих денег» пассажиров из салона выманили. Не подчиниться сотрудникам полиции было нельзя.

Не оценить все эти маневры по достоинству мы не могли: схема была разыграна блестяще. Сориентировавшись в ситуации, г-н Шатохин, преисполненный чувства собственной правоты, объявил лопатку ручной кладью, которая по сумме измерений превышает установленные 120 см. Измерений, заметьте, никто проводить не собирался. На вопросы, чем руководствуются контролер и, собственно, сам господин Шатохин, когда отказываются нас привлекать к административной ответственности за отказ оплачивать багаж или же ручную кладь, на каком основании они лишают нас права оплаченного проезда, он отвечал: «Пройдите и почитайте, там все написано». Появилось стойкое ощущение, что мы находимся среди напёрсточников.

Кульминацией аттракциона стало следующее действо: нервничающий из-за вынужденной задержки рейса водитель попросил сотрудников автовокзала оправить, наконец, автобус.

Тогда и мы поехали! — заявили мы и придвинулись к открытой двери пазика.

Контролерша среагировала мгновенно — застыв в позе морской звезды у входа.

Мы обратились к полицейским с просьбой пресечь эти незаконные, как нам показалось, действия. Тем более, что лопатка была одна, а нас — двое, а это значит, кто-то один мог бы отправиться в путь.

Однако сотрудники полиции внезапно лишились слуха и голоса и стали напряженно всматриваться вдаль. Нам стало понятно, что контролерша — старшая по званию.

— Трогай, — скомандовал Шатохин, и пазик с пассажирами покинул платформу.

Я предлагаю вам сдать билеты и обратиться в Роспотребнадзор,- «пришел нам на помощь» Шатохин и предложил экскурсию по автовокзалу в целях ознакомления с информацией для пассажиров.

Какое-то время он эту информацию искал, что, несомненно, говорит о его компетентности, а затем, победоносно вскинув палец правой руки, указал на скопированный отрывок из устава автомобильного транспорта, где речь идет о пресловутых 120 сантиметрах. Мы попросили Шатохина показать информацию о том, в каких случаях пассажиров, оплативших проезд, выгоняют из автобуса. Шатохин, зная, что такого права сотрудники автовокзала не имеют, глубокомысленно изрек:

А-а, я вас понял!.. Читайте-читайте!

Удовлетворившись очередным компетентным ответом должностного лица, мы направились в справочную, чтобы, как нам посоветовало это самое лицо, вернуть билеты. Сотрудница созвонилась с Шатохиным, после чего поставила на двух наших билетах штампы с цифрой «25». Это означало, что с каждого билета удержана четверть стоимости. Возвращать деньги мы не стали — из солидарности с другими пассажирами, которым, мы уверены, не вернули бы ничего. Мы купили еще три билета: два пассажирских и один — для лопаты. Став счастливыми обладателями пяти билетов на двоих, заодно заглянули к уже знакомым нам сотрудникам полиции и попросили их представиться. Сотрудники задали резонный вопрос:

А вам зачем?

Затем все же представились. Из соображений гуманности их имена мы не называем. Согласитесь, безусловное подчинение контролерше-отправительнице — та еще ноша, тут и нервы, наверное, сдают, и тоска одолевает. Тем более, что эти полицейские очень напомнили мне сотрудников патрульно-постовой службы, которые в канун Нового года ни на шаг не отошли от находившегося без сознания обитателя подземного пешеходного перехода: мужчине стало плохо, и полицейские дожидались приезда «скорой».

Но автовокзал, как мы уже заметили, это совсем другая, особенная территория. И, похоже, с этим даже полицейским приходится считаться.

… Отправитель — контролер, как выяснилось, фамилия этой милой дамы Баюшкина — снова поджидала нас у платформы. Выражение лица у нее было доброжелательным, бейджик — перевернутым: то ли она его только что прикрепила, то ли он перевернулся, когда она изображала морскую звезду… Расставались мы мило: лопата была обилечена.

На следующей остановке — возле «Линии» на Карачевке — в салон зашла пассажирка с только что купленным скребком для уборки снега. Но Баюшкина была уже далеко…

«Орловская среда» просит считать данную публикацию поводом для проверки действий сотрудников орловского автовокзала региональным управлением Роспотребнадзора, прокуратуры и профильного департамента администрации области.

Ольга Рождествина.