«Бездеятельность, наглость и враньё»

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

Чиновники администрации Орловского района намерены перевести жителей поселка Вятский Посад на полное самообслуживание: им настойчиво предлагают не только стать собственниками как минимум ста колодцев, предварительно поместив туда приборы учета, но и оборудовать «придомовые» септики — канализацию возле своих домов. Кому пришла в голову гениальная идея переложить обязательства по техобслуживанию водопроводных колодцев и постройке септиков на граждан, эксплуатирующая организация МУП «Орловский теплосервис» не уточняет. Однако мы полагаем, что это плод коллективного «труда» специалистов по водоснабжению, водоотведению и районных чиновников, во главе которых стоит Юрий Парахин.

Сам делай, сам плати

Напомним, с чего все начиналось: это граждане потребовали, чтобы местные чиновники занялись проблемой водоснабжения и водоотведения, обратившись за поддержкой к депутату облсовета Виталию Рыбакову. Поселок «вырос», и сети не справляются с нынешней нагрузкой: напор воды в домах становится всё слабее, а приток Оки речка Рыбница, куда сбрасываются канализационные стоки, — всё грязнее. Очистные сооружения не работают много лет. При этом с жителей исправно взимают плату и за воду, и за канализацию.

«При строительстве православного центра чиновники администрации Орловского района и Образцовского сельского поселения говорили, что водоотведение будет выполнено в коллектор пгт Знаменка, а водоснабжение центра будет осуществляться от собственных скважин.

Чиновники нас обманули, мы остались без школы, без спортивно-оздоровительной площадки, без ФАПа, без воды и с аварийной канализацией.

С этой проблемой мы неоднократно обращались в администрацию Орловского района, в администрацию Образцовского сельского поселения и получали… отписки», – сообщили в своем обращении к депутату жители поселка.

После того, как проблема стала известна широкой общественности — депутат Виталий Рыбаков по итогам поездки в Вятский Посад выпустил видеоролик, пристыдил чиновников за бездействие и попросил прокуратуру обратить внимание на ситуацию в том числе с точки зрения экологической безопасности – отписки в отношении граждан закончились и начались «наезды».

В поселке тут же выявили огромное количество «несанкционированных подключений» к централизованной водопроводной системе, от граждан потребовали «узаконить врезки», а счетчики поместить в колодцы. То есть граждан обязывают приобрести новые приборы учета, заплатить за их установку, ежемесячно залезать на глубину и снимать показания. Более того, потребители должны заниматься техобслуживанием колодцев, защищать их от несанкционированного проникновения, не допускать попадания в колодец грунтовых талых вод, дождевых вод, вредных химических веществ. Об этом «Орловской среде» сообщил житель поселка Сергей Князьков. В прошлом номере «Орловская среда» обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить действия МУП «Орловский теплосервис» на предмет нарушений прав граждан в части возложения на них незаконных обязательств.

Повторимся, о том, чтобы привести в порядок водопроводные сети, речи нет. Граждане просят нормальный водопровод, чиновники в ответ требуют от граждан взять на содержание колодцы.

В распоряжении редакции имеется очередное коллективное обращение жителей Вятского Посада и деревни Гать (всего 14 подписей) к депутату Рыбакову с просьбой разобраться в законности решения, принятого МУП «Орловский теплосервис», эксплуатирующего инженерные сети.

«Жители поселка получают заказные письма от эксплуатирующей организации инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение), уведомления, где они настаивают на установке водяных счетчиков в колодцах за счет жителей, при этом мы должны нести ответственность за сохранность счетчиков, техническое обслуживание, обеспечить теплоизоляцию, гидроизоляцию колодцев и ежемесячно передавать показания по счетчику. В домах, где нет колодцев, предлагают их установить за свой счет», сообщают граждане.

«Дурь такая»

Но всё это, как и предполагал житель поселка Сергей Князьков, оказалось только началом «колодезной кампании».

— 21 августа в Вятском Посаде было собрание. Был замглавы Образцовского сельского поселения, директор МУП «Орловский теплосервис» Пиняев, какой-то гражданин из ЖКХ, который сказал, что его зовут Роман, нам сообщили, что в сентябре вступает в силу решение суда, которым запрещено сбрасывать неочищенную воду в Рыбницу, — рассказал Князьков. — На основании этого решения с нами расторгают договоры на водоотведение. Жителям предлагают поставить септики на наших территориях за свой счет. То есть они прекращают эксплуатировать канализационные сети, а мы должны выкопать канализационные ямы и откачивать канализацию. Проекта для этого не требуется. «Мы коллектор построим, но не знаем, когда», — вот что нам сообщили. Уведомлений на расторжение договоров на водоотведение пока нет.

Мы спрашиваем:

— Очистные стоят у вас на балансе?

— Нет.

— А насосная станция стоит?

— Стоит.

Люди предложили МУПу: нанимайте ассенизаторов и откачивайте. И еще спросили: детский сад и школу тоже будете отключать? Нам ничего на это не ответили. Протокол собрания люди не подписали.

Вот что рассказала «Орловской среде» жительница поселка Надежда Соболева:

— Сначала у нас проблемы с водой, потом заставляют ставить счетчики — еще одна проблема, плюс мы должны следить за колодцами. Если нет колодца — рекомендуют его сделать. Дурь такая, как мы будем в них залезать? Они нам о законе рассказывают, а у самих столько оплошностей! По эксплуатации сети — давление слабое, ремонтируют сети бесконечно. Я взяла чертежи — сети должны быть пластиковые, а они из разных материалов на разных участках. Какие-то улицы должны были переложить, но в итоге бесконечные порывы. Раньше, если где-то случался порыв, отключали вообще весь поселок, сейчас хотя бы отдельные улицы отключают. А от нас чего-то требуют, пусть сначала выполнят свои обязательства. О водоотведении. Повесили объявление о проведении собрания за день, кто-то увидел его вообще утром, а вечером в пять уже собрание. Многие были на работе и не смогли прийти. Собралось всего человек двадцать. Люди вопрос по воде подняли. Нам сказали, сейчас речь не о воде. А о том, что запретили сбрасывать канализацию в речку, и теперь поселок переводят на септики. Но это же не просто так делается, это долгосрочное мероприятие. Я сказала: «Ваш единственный выход — вывозить машинами, пока будете строить коллектор до Знаменки». Но как они будут строить? Все, что делает администрация района и сельского поселения, — это такая тягомотина. У них на все один ответ: нет денег. Детскую площадку еле-еле построили, депутат Рыбаков помог, сейчас она разрушается, и чиновникам до этого нет дела. Дорога в плохом состоянии. Да много проблем, но администрация своим бездействием просто убивает…

— Еще Логвинов (бывший глава Орловского района. – Прим. ред.) был, просили: оградите очистные, там же небезопасно, люди ведь ходят, но никакой реакции. Друг другу при нас только замечания сделают – и всё. Я здесь двадцать лет живу и наблюдаю из года в год одну и ту же картину. Отремонтировать очистные не так сложно. Или землю под очистными уже продали? Ходят такие слухи, там и колышки уже вбиты. Тогда, конечно, как они их будут ремонтировать?.. Поэтому надо нас заставить ставить выгребать. Люди возле этих очистных построились, как они там живут среди этой вони? Эта территория должны быть под присмотром, должна окашиваться. Даже если и возле очистных территорию продали, все равно возникают вопросы к нашей администрации. Бездеятельность, наглость и враньё, вот что приходит на ум, когда говоришь о наших чиновниках. Простой пример: после собрания меня попросили подписать протокол, принесли его не прошитым, не пронумерованным, без печати. Ну чего ещё можно от них ждать?

«Орловская среда», в свою очередь, предлагает жителям поселка Вятский Посад не ждать от администрации Орловского района очередных уведомлений, а обращаться за защитой своих прав в прокуратуру Орловской области.

Наталья Зарубина