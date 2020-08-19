«Бежит курочка с вЕДРОм…»

№30 (609) от 19 августа 2020 г.

Вице-спикер облсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин 14 августа опубликовал на своей странице в сети Фейсбук пост под названием «Страсти на улице Городской», в котором рассказал о так называемом выездном приеме общественной приемной «ЕР», который он, Вдовин, провел по просьбе местных жителей, возмущенных строительством коммерческого объекта на территории жилого частного сектора. На выездной прием Михаил Вдовин не забыл пригласить журналистов с микрофонами и камерами.

Транслировать сюжет, вышедший на Первом областном телеканале в результате выезда вице-спикера на место, мы не будем: полезной информации там – ноль. Тем более, что о данной проблеме «Орловская среда» подробно написала еще в номере от 5 августа в статье «Не по-соседски».

Напомним, как рассказали обратившиеся в нашу редакцию жители улицы Городской, на месте дома №51 ведется строительство предположительно стоянки для большегрузов. При этом строители сняли и вывезли плодородный слой почвы, а площадку под строительство оборудовали таким образом, что сточные воды теперь текут на соседские огороды. Добавим, стройка на городской ведется с 12 июня, и с того же времени жители обращаются куда только можно, но, увы, безрезультатно.

Так, «из управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области им ответили, что обращения по вопросу выдачи разрешения на строительство либо реконструкцию объекта капитального строительства по конкретному адресу в управление не поступало. «В связи с этим строительство вышеуказанного объекта носит характер самовольной постройки», а также сообщают, что «указанные вопросы относятся к компетенции управления по государственному строительному надзору Орловской области».

В свою очередь, департамент надзорной и контрольной деятельности любезно сообщает: извещение о начале строительства по указанному в обращении адресу в управление не поступало, государственный строительный надзор не осуществлялся. И вообще, для проведения выездной проверки управлению нужны сведения о застройщике и техзаказчике, чтобы его уведомить заблаговременно, нужны материалы, подтверждающие строительство, получение согласования от прокуратуры области и т.д. А так как управление данными сведениями не располагает, и нет фактов причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде…то проведение проверки не представляется возможным». Прокуратура Заводского района, куда также обращались жители, переадресовала их обращение в полицию, управление Росреестра по Орловской области и главе администрации города Орла. Впрочем, на ход строительства это никак не повлияло – работы по-прежнему ведутся.

И вот, наконец, спустя два месяца после начала незаконной, по мнению жителей, стройки на место выехал вице-спикер – сначала один, а через пару дней уже с телекамерами, поскольку, как известно, ни одно доброе дело не должно обойтись без пиара. Или саморекламы – кому как больше нравится. И выложил в сети отчет о поездке. Вот он.

«Страсти на улице Городской

Зачем нам нужно такое количество контролирующих органов, если жители остаются один на один со своими проблемами? Этот вопрос возник в ходе выездного приема общественной приемной с жителями улиц Городская и Скульптурная, которые попросили нас вмешаться в данную ситуацию.

Новый владелец земельного участка начал работы, которые довели соседей, что называется «до ручки»: снял весь верхний слой земли, засыпал все щебенкой так, что после дождя вся глина расплывается по соседним огородам. Выехав на место, мы с жителями все внимательно изучили. Было очень много эмоций. Выслушали специалистов администрации города Орла. Они только начали проводить проверку.

И когда же мы научим чиновников оперативно реагировать на запросы людей, а не сидеть в кабинете и ждать, когда проблемы сами собой разрешатся.

Только по телефону удалось поговорить с собственником скандального земельного участка.

Он пообещал, что будет действовать в рамках действующего законодательства. Я ему посоветовал, чтобы он встретился со своими новыми соседями до того, как они обратятся в суд.

В очередной раз возникает вопрос к администрации города: почему такая встреча с жителями не была проведена ранее? Зачем ситуацию доводить до точки кипения? Надеюсь, ответы на эти вопросы получить в ближайшее время.

Общественная приемная берет эту ситуацию под контроль».

Как видим, действительно, много эмоций, риторических вопросов и в качестве итога – «ситуация под контролем».

Каковы будут результаты этого контроля, неизвестно, да, полагаем, это и неважно. Важно, что Вдовин – в данном случае как функционер «Единой России» — проявил озабоченность проблемами граждан. И это, очевидно, должно сказаться на имидже партии в глазах избирателей. В пользу этой версии говорит и телевизионный сюжет, и показательное возмущение бездействием чиновников, и – да простит нас вице-спикер – явное замалчивание информации о том, что ранее проблему поднимали журналисты «Орловской среды». И, надо сказать, не только они.

Еще 6 июля, то есть менее чем через месяц после начала строительства, депутат областного совета Виталий Рыбаков, которому жители улицы Городской рассказали о своей проблеме, направил обращение на имя и.о. прокурора Орловской области Сергея Панкратова. Цитируем:

«В мой адрес поступило обращение жителей г. Орла, дома которых расположены на улице Городской.

В обращении жители указывают, что с 12 июня 2020 года по адресу г. Орел, ул. Городская, д. 51 на участке земли, который предназначен для жилищного строительства, активно началось строительство.

По всему периметру участка был снят плодородный слой почвы, строительной техникой завозится песок, который впоследствии разравнивается по всему периметру участка (…)

В обращении жители указывают, что на данном участке планируется построить коммерческий объект — стоянку для грузовых машин, для которой и делается песчаная подушка. Ранее же на данном участке был жилой дом.

Важно отметить, что проживающие рядом люди против строительства такой стоянки и другого коммерческого объекта, так как их расположение между жилыми домами будет не просто создавать дискомфорт в виду постоянного автомобильного шума, но и может нанести вред здоровью из-за постоянного запаха горючесмазочных материалов.

При этом, известно, что при комнатной температуре смазочные масла испаряются, и обладают токсическим действием.

Более того, согласно данным из обращения, данный участок местности предназначен для строительства жилых домов и ведения подсобного хозяйства, а не для строительства коммерческих объектов.

На основании изложенного, руководствуясь нормами закона «О прокуратуре РФ», прошу Вас рассмотреть настоящий запрос по существу, провести прокурорскую проверку по фактам, указанным в настоящем запросе, с целью выяснения законности проведения указанной стройки и соблюдения всех требуемых норм при ее проведении принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности виновных лиц. По информации из городской администрации разрешение на строительство и согласование проекта отсутствуют. При проведении проверки прошу обязать собственника прекратить указанные работы, а в случае подтверждения незаконности проводимых работ прошу обязать собственника произвести рекультивацию указанного участка земли по адресу: г. Орел, ул. Городская д. 51, на котором проводятся данные работы».

Заметим, свое обращение в прокуратуру, как и встречи с жителями, и выезд на место, депутат Рыбаков ни на телевидении, ни в социальных сетях не афишировал. И поэтому, мы, конечно, вполне допускаем, что вице-спикер Вдовин мог не знать о данном обращении, как и о публикации в «Орловской среде» (хотя нашу газету, насколько нам известно, он читает регулярно), где, кстати, был размещен и комментарий Виталия Рыбакова, знающего о ситуации не понаслышке. Но вот почему он проигнорировал тот факт, что Рыбаков является депутатом как раз по тому самому округу, где ведется строительство, и не пригласил его на место событий, что было бы вполне логично? И почему в кадре, видимо, совершенно случайно, оказался кандидат в депутаты горсовета, баллотирующийся от «Единой России» по тому же округу? Думаем, вопросы риторические: присутствие Рыбакова, как мы понимаем, для имиджа «Единой России» невыгодно. А присутствие кандидата – однопартийца Вдовина – наоборот.

Так же невыгодно, например, и упоминать о том, что орловские дворы ремонтируются по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Зато выгодно сообщать, что это делается по партийной программе «Единой России», как об этом информируют горожан одномоментно появившиеся во многих дворах баннеры с партийной символикой и с именами городских депутатов-единороссов, одновременно являющихся кандидатами на выборах в Орловский горсовет.

Об этой пиар-акции «Орловская среда» также писала в номере от 5 августа в статье «Партийный проект за народный счет», а наши коллеги с сайта «Орловские новости» продолжили тему. Поводом для публикации «ОН» стал телесюжет, вышедший в передаче «Вести-Орел» и вызывавший неоднозначную реакцию жителей города.

Как сообщили «Орловские новости, «в сюжете рассказывается, как в городе создается комфортная среда. Асфальт, детские площадки, благоустройство. Показаны радостные жители с детьми. Однако телезрители обратили внимание на тот факт, что в сюжете заслуга в ремонте дворов приписывается партии «Единая Россия». Якобы двор, о котором идет речь в сюжете, отремонтирован в рамках партийного проекта.

«Такой стала территория благодаря федеральной партийной программе «Городская среда», — отметил голос за кадром, в этот момент во дворе запечатлены партийные функционеры – Леонид Музалевский и Тимур Нерушев. Последний – действующий депутат горсовета, который намерен баллотироваться в новый созыв в сентябре. Музалевский в сюжете говорит, что партийный проект реализуется с 2011 года. «Более 1200 дворов уже сделаны по этой программе. Мы уже формируем программу и на 2021, 2022 и 2023 годы», — говорит лидер орловских единороссов.

«В рамках этой программы преображаются не только дворы, но и городские скверы и парки», — заявил в конце сюжета его автор.

Что с этим не так?

Внимательные зрители, между тем, заметили нестыковки. В частности, скверы и парки в Орле ремонтируются в рамках муниципальной программы благоустройства. Деньги на это, как заявлял губернатор Андрей Клычков, выделил региону мэр Москвы Сергей Собянин. Стало быть, партия «Единая Россия» никакого отношения к этому не имеет.

Более того, и с дворами тоже вышло все не совсем так. А вернее – совсем не так. Дело в том, что тот двор, который фигурирует в сюжете и о котором говорится, что он ремонтируется в рамках партийного проекта единороссов – двор дома №286 по улице Комсомольской. И вся штука в том, что данный двор содержится в перечне муниципальной целевой программы по ремонту дворов «Формирование современной городской среды».

Она финансируется из федерального, регионального и городского бюджета. В постановлении главы администрации Орла ни слова о том, что «Единая Россия» имеет к программе хоть какое-то отношение, нет. На это и указал в группе телекомпании орловец Александр Жуков, после чего орловцы начали оставлять свои разгневанные комментарии.

Кстати говоря, это не первый случай, когда единороссы приписывают себе заслуги в благоустройстве. Так, например, ранее тот же Александр Жуков обнаружил во дворе дома №54 по ул. Металлургов стенд, с которого сообщается, что благоустройство ведется в рамках партийного проекта и при непосредственном участии депутата от «ЕР» Юрия Козлова. Орловцы не поверили и направили обращение в администрацию Орла. Там сообщили, что к «ЕР» ремонт двора отношения не имеет, а стенд единоросса установлен без согласования с жителями». https://newsorel.ru/fn_595921.html

Комментарии, опубликованные под сюжетом, действительно нелицеприятные для представителей «Единой России» — цитировать их не будем, но отметим, что граждане совершенно справедливо обратили внимание на два важных момента: во-первых, ремонт дворов осуществляется за счет наших налогов, к которым партия не имеет никакого отношения, а во-вторых, что партийная активность резко усиливается в период выборов. Остается добавить, что все это напоминает известный сюжет из сказки Маршака «Кошкин дом», когда на какой-то объект, как на пожар, сбегаются курочка с ведром, лошадка с фонарем, собачка с помелом и серый заюшка с листом. Пламя зверюшки из сказки, конечно, гасят, вот только кошка все равно остается без жилья…