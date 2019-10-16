Безопасность с условиями и без

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

На прошлой неделе состоялся брифинг с руководителем орловского УГИБДД Александром Коршуновым, на котором он ответил на вопросы журналистов. Затрагивались самые разные темы: и ужесточение штрафов, и громко звучащая музыка, и шальные велосипедисты и даже разваливающийся мост Дружбы народов. Но центральной все же была одна — как обеспечить безопасность участников дорожного движения. Напомним, разработчики новой схемы общественного транспорта в Орле заявляли, что именно безопасность — ее главное достоинство. Об этой схеме мы подробно писали в двух последних номерах нашей газеты. Александр Коршунов выступил в защиту новой схемы, но только при соблюдении ряда условий.

Чем хороша новая транспортная схема?

«Дисциплина водителей зависит в первую очередь от самих водителей. А поскольку сейчас наметился дефицит водителей, перевозчики нередко дают им некие послабления, что не совсем должным образом отражается на безопасности движения. Второе, что необходимо отметить — сегодня не работает в должной мере институт расторжения контрактов [с недобросовестными перевозчиками]. Мы проводили в течение двух недель проверки и по их результатам направлены представления и главе горадминстрации, и руководителю департамента транспорта, чтобы еще раз вернулись к теме расторжения и попытались навести порядок. Сегодня вся система пассажирских перевозок настроена на зарабатывание денег, а не на обеспечение плановой, безопасной и рациональной перевозки. Поэтому здесь необходимо наводить порядок. Та транспортная схема (сейчас много копий кидают в ее сторону) — это первый шаг, и шаг большой, в наведении порядка. Я считаю, что эта схема никогда не будет выгодна перевозчикам. Потому что это наведение порядка. Сегодня более 40 перевозчиков, а с учетом новой схемы их число серьезно уменьшится», — рассказал Александр Коршунов. Сокращением маршрутов как раз и удастся закрыть вопрос с дефицитом водителей.

При этом он добавил, что в расчетах московского института есть и ряд серьезных просчетов. «Мы свои предложения тоже направили для включения в эту транспортную схему. Наши идеи в какой-то степени не касаются самой маршрутной сетки, но они касаются разворотных пунктов. Там, где есть стыковые маршруты. Например, Комсомольская площадь, где сейчас ярмарка выходного дня. Там запланирован разворот автобусов. Естественно, в выходные дни – это абсурд! Там невозможно это сделать! Также мы внесли свои предложения по увеличению заездных карманов, чтобы автобусы большой вместимости могли спокойно забирать-высаживать пассажиров. Существующие сейчас в городе заездные карманы не готовы к запуску автобусов большой вместимости.

Кстати, хочу отметить, что сегодня администрация Орла может прорабатывать наши предложения и вообще независимо от новой транспортной схемы. Мы уже много копий сломали с этими заездными карманами. Помните трагедию с троллейбусом на остановке «Дворец Спорта»? После этого ДТП поднялось много шума. Искали крайнего, наметили даже план действий по созданию кармана. Но сегодня мы видим, что при реализации программы «Безопасные и качественные дороги» практически ни в одном проекте по ремонту улиц в Орле нет заездных карманов! Всю эту информацию мы озвучили главе города Орла, мы пытались эти вопросы согласовывать, но в итоге нам просто перестали показывать некоторые проекты по ремонту дорог. Сейчас мы с этим разбираемся. Предложение вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения и должны принять решение — если мы говорим о комплексной безопасности, значит, нужны разворотные карманы и вся необходимая дорожная инфраструктура.

Следующий важный момент: сегодня говорят, что было три маршрута, а станет один. В этом никаких проблем нет. Чего боятся перевозчики? Что на одном маршруте останутся те же самые 10 автобусов, которые сейчас ходят на трех маршрутах. Но они будут повышенной вместимости и будут идти через каждые 10 минут. Я читаю отзывы людей в интернете, которые боятся, что замерзнут на конечной. Если интервал будет контролироваться и выдерживаться — вы никогда не замерзнете!» — отметил Коршунов.

Со своей стороны, напомним, что согласно вынесенной на обсуждение схеме предлагается установить интервал движения для некоторых автобусов 40 и даже 50 минут! Именно это и вызвало волну возмущения у пассажиров. Многие орловчане еще слишком хорошо помнят советские времена, когда «Икарусы» на остановках приходилось брать штурмом. И Орел много лет шаг за шагом уходил от такой ситуации, к цивилизованному обществу. А теперь нам предлагают вернуться в славное прошлое с оторванными пуговицами и часовыми опозданиями на работу, если штурм автобуса оказался неудачным?

Александр Коршунов остался непреклонным в своей позиции. «Новая схема нормальная! Она ликвидирует избыточные пересечения, она ликвидирует дублирование некоторых маршрутов. Вопрос о количестве автобусов, которые по этой схеме будут ходить, открытый. Представим, что администрация области эту схему приняла. И тогда будет конкурс на каждый маршрут с учетом пассажиропотока. Никто не запрещает корректировать схему. Включить не 5 автобусов, а 10, чтобы не стояли люди по часу на конечной. Другой вопрос – о целесообразности и выгоде для перевозчиков. Поэтому новая схема и вызвала такую реакцию. Сегодня с ЗБК идет 3-4 маршрута, которые устремляются на Комсомольскую, там постоянно обгоны, подрезания, столпотворение на остановках, когда сразу подходят по 5-6 маршруток. И вряд ли люди выигрывают от того, что каждые 5 минут есть автобус с ЗБК. Потому что пассажиры постоянно играют в «рулетку», передвигаясь на этих опасных маршрутках. Почему мы поддерживаем наведение порядка? Если я и опоздал на автобус, но знаю, что через 20 минут точно придет следующий — разве это проблема?» — отметил Коршунов.

Единый проездной — единственное возможное решение

Также Александр Коршунов назвал одно из основных условий, без которого внедрение новой схемы в Орле просто не должно рассматриваться. Это единый проездной билет по аналогии с московской «Тройкой». Напомним, сейчас практически из любой точки города в любую можно добраться без пересадок. По предложенной московским институтом схеме ситуация кардинальным образом изменится. В городе появится несколько пересадочных узлов, а добираться орловцам придется как минимум с одной пересадкой. Именно поэтому Александр Коршунов подчеркнул необходимость внедрения единого проездного, так как в противном случае возможны акции протеста горожан. Да и тот факт, что сейчас у водителя лежат несколько валидаторов, на которые приходится отвлекаться, негативно сказывается на безопасности поездки.

«Та схема, которую предлагают, просто невозможна без единого проездного. Почему люди возмущаются? Они прикидывают, сколько раз им придется теперь пересаживаться. И представляете — за каждую пересадку еще по 17, а то и 20 рублей платить! Но ведь разработали люди-то московские! У них 80% перевозок обслуживает одна организация. И там человек сел с этим билетом, купил его на месяц и, не вылезая, он машет им и машет. И сколько бы пересадок он ни делал, пассажир ничего не теряет. Если единого проездного в Орле не будет, то и новая схема работать не будет. Жители выйдут на улицы [с протестом]. А сегодня новая схема работать и не может, потому что работает порядка 40 разных перевозчиков — кому платить? Мы направили письма с требованием упорядочить процесс. Ведь падения пассажиров в салоне почему происходят? У водителя три валидатора, один ликвидатор — чего только у него не стоит! И у каждого свой адрес, свой плательщик. В каком положении водитель? А стоять на остановке он не может — сзади уже ему сигналят. Единый проездной избавит от массы вопросов. Никто же не возмущается, что московское метро — не прямой рейс через весь город. Всегда можно пересесть бесплатно. Без аналогичного решения в Орле новая схема не заработает! Люди не дадут ее использовать — и будут правы. А если еще и поднимем стоимость проезда, то представьте, что будет?» — резюмировал Александр Коршунов.

Трамваи — вопрос спорный

Очень интересное обсуждение получилось, когда речь зашла про трамваи. Напомним, новая схема предполагает сохранение трамваев и троллейбусов как основы. Между тем, Александр Коршунов высказал серьезные и обоснованные сомнения в том, что трамвай целесообразно оставлять.

«На мой взгляд, трамваи городе мешают. Особенно это касается Кромского шоссе, Красного моста. Если в Железнодорожном районе трамваи определенную проблему с транспортным обеспечением решают, то на Кромском шоссе они объективно мешают. Там, где ГРИНН, идет один трамвай и стоит тысяча автомобилей. Если бы мы могли здесь сделать полноценные 4 полосы в каждую сторону, то мы въезжали бы в Орел со стороны Знаменки без пробок. У нас было бы не просто 4 полосы — мы могли бы даже выделенную полосу для общественного транспорта сделать. Мне говорят, что пассажиры там (на конечной) умрут, и никто их не повезет. На этой улице можно было бы сделать выделенную полосу для общественного транспорта, и через каждые три минуты шел бы автобус. Сегодня мы имеем громадную территорию, заросшую травой, и по ней ходит один трамвай. Да, он вроде бы лишает проблему Химмаша, но три бабушки на два вагона…. А Кромское шоссе уже стало местом концентрации ДТП. Поэтому мы на комиссии будем спрашивать, что город собирается делать, чтобы решить ситуацию. Свои предложения мы внесли. Время к тому пришло, что состояние путей, состояние переездов, видимость — всё говорит не в пользу трамваев. Хотя экология, электротранспорт и прочие моменты — всё за то, чтобы трамваи сохранить. Только не подумайте, что я за то, чтобы обанкротить ТТП. Потеря последнего муниципального предприятия будет катастрофой», — пояснил Коршунов.

Гонки по улицам можно отменить уже сейчас

Затронули на брифинге и проходящие в городе рейды, когда водителей маршруток (в основном ГАЗелей) штрафуют за провоз стоящих пассажиров. Как отметил Александр Коршунов, поводом к таким мерам стало большое количество ДТП. По вине водителей автобусов только с начала года зарегистрировано 23 ДТП (причем в 19 случаях речь идет о падениях пассажиров в салоне, многие падения закончились переломами). Всего в ДТП с автобусами пострадало 52 человека. За перевозку стоящих пассажиров привлечено к ответственности почти 1500 водителей. Сейчас из-за постоянной гонки и нарушения графиков водители вынуждены рулить, пробивать проездные и отсчитывать сдачу одновременно. Когда заработает новая схема, гонок на улицах должно стать меньше. Но если учесть, что для внедрения новой схемы понадобится существенное изменение улиц города, то в ближайшие год-два это нововведение так и не заработает. Значит, рейды по переполненным маршруткам будут продолжаться.

«Сегодня систему контроля можно выстроить и на старой схеме. Элементарно. Сегодня есть ГЛОНАСС. Другой вопрос, что никто не контролирует соблюдение графиков и не применяет меры к нарушителям. Слышим отговорки, что есть судебный порядок и все такое. Но текущий контроль, когда сидит оператор и видит, что маршрутка конкретного номера идет не по маршруту или превышает скорость — это все можно посмотреть. Разработчикам ГЛОНАСС задайте этот вопрос. В чем проблема поднять трубку и дежурному по батальону сообщить: маршрутка номер такой-то превышает скорость? Мы отреагируем. Когда перевозчик, водитель будут знать, что за ними следят — все будут ездить строго по часам. Будут соблюдаться и график, и скоростной режим. Начнут меньше пассажиры падать, будут меньше друг за другом гоняться. Сегодня даже со старой схемой можно навести порядок. При определенном правильном подходе», — отметил глава управления Госавтоинспекции. В воздухе повис последний вопрос — так что же мешает властям навести порядок сейчас и зачем вообще нужна новая схема, если никому не удается навести порядок в движении по старой?

Сергей Миляхин