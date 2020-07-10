10 июля 2020



Библиотека Бунина пригласила орловцев понаблюдать за кометой

Жители Орла и области в течение июля могут увидеть яркую комету. Небесный объект C/2020 F3 (NEOWISE), начиная с 10 июля, виден всю ночь над северной частью города. К концу месяца комета переместится под ковш Большой Медведицы и поднимется чуть выше над горизонтом, хотя блеск её ослабеет. Но люди с хорошим зрением смогут без труда увидеть яркую «звезду с хвостом». В любой бинокль или подзорную трубу комета предстаёт во всей красе.

Можно попытаться получить интересные фотографии (особенно за городом, на фоне пейзажей). Для этого нужны лишь ясное небо и доступный глазу горизонт на северо-западе и севере. Фотоаппарат для съемки необходимо установить на штатив – ночью выдержка будет слишком длинной, чтобы с рук получить четкие снимки.

 

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Опубликовано 10 Июл 2020 в 17:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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