Библиотека имени А. С. Пушкина объявила «Летний книжный марафон» (12+)

Центральная городская библиотека им. Пушкина организовала выставку «Лето — это…» (12+) для тех, кто выбирает маршруты для летних путешествий, интересуется здоровым образом жизни или планирует с интересом и пользой провести время на любимой даче.

В экспозиции также издания, которые пригодятся в пути. Такие авторы, как А. Берсенева, О. Рой, Ф. Незнанский, Н. Абгарян, Д. Френсис и С. Жапризо, А. Маринина, И. Хмелевская и Е. Вильмонт, составят хорошую кампанию любому читателю и помогут настроиться на полноценный отдых.

К прочтению также рекомендованы Уильям Шекспир и Бернард Шоу, Александр Пушкин и Лев Толстой, Габриэль Гарсиа Маркес и Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хэмингуей и Оскар Уайльд, Михаил Булгаков и Андрей Платонов, Джейн Остин и Франсуаза Саган; Дж. Р. Р. Толкин, Урсула ле Гуин, Терри Пратчетт, Джордж Мартин; Сергей Лукьяненко, Ник Перумов, Мария Семенова, Макс Фрай.

 

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Опубликовано 27 Июн 2018 в 15:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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