13 февраля 2019



Библиотека Пришвина призвала 14 февраля поделиться любимыми книгами

14 февраля Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина пригласила всех, кто любит книги, любит читать и делать подарки, стать меценатами. У большинства людей дата 14 февраля ассоциируется с Днем всех влюбленных. А между тем с 2012 года во всем мире этот день известен еще и как Международный праздник книгодарения. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

 

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Опубликовано 13 Фев 2019 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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