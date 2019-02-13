Библиотека Пришвина призвала 14 февраля поделиться любимыми книгами

14 февраля Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина пригласила всех, кто любит книги, любит читать и делать подарки, стать меценатами. У большинства людей дата 14 февраля ассоциируется с Днем всех влюбленных. А между тем с 2012 года во всем мире этот день известен еще и как Международный праздник книгодарения. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.