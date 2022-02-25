25 февраля 2022



Библиотека Пушкина запустила необычный проект по искусству (12+)

Библиотека Пушкина продолжает создавать необычные и оригинальные проекты. Несколько лет назад орловская библиотека одной из первых в нашем городе стала создавать тематические компьютерные энциклопедии. Но эпоха СД-дисков стремительно ушла в прошлое и вот ребята подготовили интерактивный проект «ИДИ: интересно о дизайне и искусстве».
Как рассказали авторы программы, они подготовили интерактивные лекции по истории искусства и дизайна; цикл видеолекций по программе «Рассказы о художниках», семейные мастер-классы по разным направлениям творческой деятельности. Анонсы обязательно будут публиковать в группе библиотеки в ВК. Следите за новостями!

Также в течение года запланированы встречи с преподавателями художественно-графического факультета ОГУ. И, да, в библиотеке будут рады сотрудничеству с любым творческим коллективом или инициатором креативных идей (неважно любитель он или профессионал). Делитесь своими идеями и проектами — реализуйте их вместе с Пушкинкой!

 

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Опубликовано 25 Фев 2022 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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