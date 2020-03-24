Битва за жизнь: орловские льготники опять смогли получить лекарства только через суд

Очередной вопиющий случай в деталях расписали в пресс-службе прокуратуры. Советским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора Заводского района города в защиту прав лица, страдающего тяжелым заболеванием. Принято решение о взыскании с облдепартамента здравоохранения более 23 тысяч рублей, затраченных на приобретение лекарственных препаратов, которыми житель города Орла не был обеспечен своевременно и вынужденно приобретал их за свой счет.

Самое прекрасное в этой истории — решение суда было обжаловано департаментом здравоохранения, однако судом апелляционной инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу. В настоящее время решение суда исполнено в полном объёме, денежные средства гражданину возмещены. Необходимым лекарственным препаратом он обеспечен.

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