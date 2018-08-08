Благими намерениями…

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

В одном из прошлых номеров «Орловская среда» в очередной раз обратилась к проблемам орловских дольщиков, которые считают себя обманутыми. Рассказав о пикете, проведенном участниками долевого строительства дома №46 по улице Бурова, мы получили почти мгновенный отклик со стороны застройщика: в редакцию обратился гендиректор ООО «Промжилстрой», которое и ведет строительство злополучного дома, А. Башкунов. В соответствии с законом о СМИ, руководствуясь стремлением к объективности, «Орловская среда» предоставила Башкунову возможность изложить свою позицию и свой взгляд на проблему.

– Я бы хотел начать с предыстории. Шестой микрорайон был сформирован как компенсационный земельный участок для достройки проблемных домов «Социальной инициативы», – рассказал Башкунов. – Впоследствии он был размежеван на отдельные участки. «Промжилстрой» приобрел два земельных участка вдоль улицы Бурова, на которых должен был построить два десятиэтажных шестиподъездных жилых дома площадью 12920 квадратных метров каждый. Все, кто строил там жилье, передавали определенный процент от вводимой площади на достройку домов «Социальной инициативы». Я за две строительные площадки передал жилой площади на 25 миллионов рублей, то есть сразу выполнил свои обязательства. Первую площадку мы освоили полностью, жилье построили и реализовали. А на второй площадке произошел оползень, и снесло высоковольтную мачту электропередач. И вторую площадку мы разбили на два этапа строительства – первую и вторую очередь, на которой проектные работы начали в конце 2014 года. Первую очередь мы построили, а вторая получилась усеченной. То есть вместо шести подъездов мы построили три подъезда: два подъезда девятиэтажных и один двенадцатиэтажный – общей площадью 11290 квадратных метров. В результате мы недополучили более 1600 квадратных метров на сумму более 48 миллионов рублей.

Первая очередь в девять этажей стоит на свайном поле. А вторая – двенадцать этажей – в силу непредвиденных причин оказалась на монолитной плите толщиной 90 сантиметров. Это и деньги разные, и затраты иные. Но про это никто как бы не говорит.

Кроме того, начиная где-то с 2016 года шли беспрерывные судебные разбирательства с администрацией города Орла, которая пыталась понудить нас построить участок автомобильной дороги на улице Бурова. В 2016 году произошло второе обрушение грунта, порвало водовод, начались проблемы с теплоснабжением жилых домов, шла неразбериха, строительство притормаживали дважды. Представьте мое состояние… Я бил во все колокола, когда по краю склона положили водовод и кто-то дал разрешение проложить открытым способом газ и принял эти работы. Я предупреждал, что размывает траншею… После обрушения газопровод проложили в другом месте. Водопровод порван.

Как я уже говорил, после обрушения работы были приостановлены, поскольку шли дополнительные изыскания по устойчивости: сможет ли там стоять дом или нет. Эти бесконечные суды, бесконечные выезды всевозможных комиссий по дороге на Бурова, они, как правило, имели негативный характер: все это было направлено на то, чтобы показать, что эту дорогу должен строить я. При этом никто не говорил, что земля там муниципальная и что дорога на Бурова – дорога городская, магистральная, и за счет дольщиков никто не должен ее строить. Кстати, я ее дважды переделывал за свой счет: первый раз как подъезд к стройке, а второй раз – когда открывали детский сад, и меня просили сделать проезд к нему. А потом, когда произошло второе обрушение грунта, опять попытались втянуть в какие-то разборки. И это тоже сыграло негативную роль.

Вообще же строительство не прекращалось. Ходят разные легенды о сроках строительства – семь лет и так далее… На самом деле разрешение на строительство второй очереди было получено весной 2015 года. Но как-то, видимо, ошибочно, было задекларировано, что дом будет введен в строй к концу 2016-го. Человек, который составлял декларацию, уже не трудится, но ошибка была совершена – и все объяснения не встречали понимания.

Стройка продолжается, и надеюсь, что в скором времени дом будет введен в эксплуатацию.

Достраивать дом будет «Промжилстрой» – мы остаемся застройщиком. Подрядчиком, который ведет работы, в настоящий момент является СУ-5, структура «Орелстроя». В ближайшие дни к работе должны приступить лифтовики, отделочники, фасадчики.

Когда проходил пикет дольщиков, мы в это время подписывали серьезные документы, и о пикете я узнал как раз в процессе подписания этих документов. Сегодня у нас на объекте прошла планерка, куда приглашали представителей дольщиков, они там присутствовали, задавали интересующие их вопросы, получали ответы. Присутствовали практически все подрядчики. Люди слышали о сроках – и, думаю, они донесут этот разговор до остальных дольщиков. Мы договорились, что теперь представителей дольщиков будут приглашать на каждую планерку – я только за. Но я не за стихийные собрания. Планерки проходят еженедельно, и участники долевого строительства вправе задавать вопросы и вправе получать ответы.

Я не оправдываю себя, но я и не хочу, чтобы создавалось какое-то напряжение. Но никто не задавался вопросом: за какие деньги дольщики покупали квартиры? Я могу рассказать каждую историю. Были например, такие случаи: в качестве оплаты предложили квартиру на улице Паровозной, квартира рядом с депо, дым в окно – слезно умоляют: возьмите в качестве оплаты квартиру. А я потом мучился, не знал, как ее продать. А потом они рассказывают страшные истории о ценовой политике… Покупая квартиру за 900 тысяч рублей, никто не говорит, что это 28 тысяч рублей за квадратный метр при цене в этом районе 35 тысяч рублей за квадратный метр. Да, эта квартира будет получена ими с определенной задержкой, но она будет получена. И я прошу прощения, но дом строится не семь лет – три года. Двенадцатиэтажный жилой дом. Три года. И если провести анализ, то такой объем строительства в пределах этого срока делают практически все строительные организации. За один год двенадцатиэтажный дом под ключ не вводится, а здесь были форс-мажорные обстоятельства.

Кто-то пытается навязать мысль, что денежные средства со второй очереди привлекались на достройку первой. Во-первых, первая очередь ввелась в эксплуатацию в августе 2015 года, а вторая – где-то в мае 2015-го началась. Во-вторых, это один дом, инженерные сети – водопровод, фекальная и ливневая канализации – были построены за счет денежных средств, привлеченных при строительстве первой очереди. В технических условиях, выданных Водоканалом на вторую очередь, указано: «врезаться в сети, принадлежащие ООО «Промжилстрой». Так кто и на какие деньги их построил? В-третьих, проектно-изыскательские работы были начаты в 2014 году, а это тоже деньги.

Еще раз – работы ведутся, но одни и те же «жалобщики» пишут «под диктовку», пытаясь уверить в обратном.

Горько думать, что, реализуя квартиры по социальной цене 28-30 тысяч рублей за квадратный метр, не изменяя ее и полагая, что делаешь добро, осознавать, что «благими намерениями вымощена дорога в ад». А не пробовал ли кто задуматься: какова себестоимость квадратного метра, узнайте, перед тем как очернять.

Несмотря на злопыхательство, хотелось бы выразить благодарность правительству Орловской области за поддержку и понимание в разрешении сложившейся ситуации.

От редакции:

Остается добавить, что, какими бы объективными, на взгляд застройщика, причинами не была вызвана задержка со сдачей дома в эксплуатацию, граждане, сполна оплатившие свои квартиры, от этого страдать не должны. Поэтому будем надеяться, что на этот раз обещания сдать жилье в ближайшее время не станут очередной декларацией. «Орловская среда» будет следить за развитием ситуации.