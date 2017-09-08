Благодарность депутату

Жители улицы Пожарной и прилегающих к ней улиц выражают благодарность депутату Орловского областного совета народных депутатов Игорю Анатольевичу Рыбакову.

«Три месяца назад по инициативе жительницы ул. Пожарной Ольги Мартовой группа избирателей обратилась к депутату с просьбой оказать содействие в проведении ремонта дороги, проходящей в районе школы №39, которая находилась в ужасающем состоянии. Именно по настоянию депутата Рыбакова дорога вне плана была включена в программу ремонта, оперативно подготовлена проектно-сметная документация, и дорожное полотно капитально отремонтировано. Ход ремонтных работ депутат контролировал лично.

От имени жителей благодарим Игоря Анатольевича, который не оставляет без внимания ни одну просьбу избирателей. Считаем Рыбакова настоящим народным депутатом и готовы оказывать ему всестороннюю поддержку».

Инициативная группа жителей