Благодарность депутату

 

 

Жители улицы Пожарной и прилегающих к ней улиц выражают благодарность депутату Орловского областного совета народных депутатов Игорю Анатольевичу Рыбакову.

«Три месяца назад по инициативе жительницы ул. Пожарной Ольги Мартовой группа избирателей обратилась к депутату с просьбой оказать содействие в проведении ремонта дороги, проходящей в районе школы №39, которая находилась в ужасающем состоянии. Именно по настоянию депутата Рыбакова дорога вне плана была включена в программу ремонта, оперативно подготовлена проектно-сметная документация, и дорожное полотно капитально отремонтировано. Ход ремонтных работ депутат контролировал лично.

От имени жителей благодарим Игоря Анатольевича, который не оставляет без внимания ни одну просьбу избирателей. Считаем Рыбакова настоящим народным депутатом и готовы оказывать ему всестороннюю поддержку».

Инициативная группа жителей

 

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Опубликовано 22 Ноя 2017 в 16:09. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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