Благодаря спутниковому мониторингу с начала года в Орловской области обнаружили 62 термоточки

По каждому сообщению выезжали для проверки и в 32 случаях «космические глаза» оказали спасателям неоценимую услугу. Только за прошедшие сутки в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Орловской области поступила информация о 6 термоточках, 4 из них подтвердились. Сейчас на большей территории Орловской области зафиксирован 2 класс пожарной опасности, и лишь на территории Мценского и Орловского районов – 3 класс.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с приходом тепла увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора в населенных пунктах, а также в лесных и парковых зонах, на сельхозугодиях и приусадебных участках. Нередко это приводит к тяжелым последствиям: огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Кроме того, с дымом от пожаров в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных веществ.

Что же касается «космических глаз», то современные сенсоры позволяющий получать снимки, пригодные, для выявления температурных аномалий. Причем спутники позволяют обнаруживать пожары площадью от долей гектара до нескольких десятков гектаров, в зависимости от интенсивности горения и состояния атмосферы. Наложив термоточку на карту или снимок, можно понять, что именно горит — лес, или болото, или осушенный торфяник, или сельскохозяйственные земли, или же термоточка приходится на какой-то промышленный объект или населенный пункт. При сопоставлении термоточек с картой местности или космическим снимком специалисты учитывают, что каждая термоточка отражает лишь центр километрового квадрата, в пределах которого может быть пожар.