9 декабря 2021



Благодаря вмешательству прокуратуры мценские сироты получили квартиры

Мценская межрайонная прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения жилищных прав двух местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявители в 2015 г. и 2019 г. были поставлены на жилищный учет как лица, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда.

Однако жилье им своевременно не предоставили.

В целях восстановления прав заявителей прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании органа местного самоуправления предоставить сиротам благоустроенное жилье.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры жилищные права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 09 Дек 2021 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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