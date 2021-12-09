Благодаря вмешательству прокуратуры мценские сироты получили квартиры

Мценская межрайонная прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения жилищных прав двух местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявители в 2015 г. и 2019 г. были поставлены на жилищный учет как лица, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда.

Однако жилье им своевременно не предоставили.

В целях восстановления прав заявителей прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании органа местного самоуправления предоставить сиротам благоустроенное жилье.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры жилищные права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры, информирует прокуратура области.