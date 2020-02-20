Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» просит помочь пятилетней орловчанке Виктории Гришиной

Гришина Виктория, 5 лет, Орловская область, г. Орел

Диагноз: Синдромальная генетическая патология неуточненная

Необходимо: Генетический анализ — 46000

Генетический анализ для Вики, чтобы узнать, почему она синеет и молчит

В день, когда родились близнецы в семье Гришиных, все с самого начала пошло не так. Вика была первой. И очень тихой. Даже не пикнула. Настолько тихой, что мама Ольга не заметила, как ее уносили из родзала. А тем же вечером наблюдала за ней через стекло реанимационного бокса: всю скрюченную, с кривыми пальцами, вывернутыми кистями, косолапыми ножками… Будто малышка проходила не по родовым путям, а побывала в какой-то страшной воронке урагана. Самостоятельно не дышала. На втором месяце жизни Вике поставили трахеостому.

«Трудно описать словами, как все это удалось пережить. Постоянные санации, обучение, бессонные ночи. Нужно было разрываться между здоровой Настей и беспомощной малышкой Викой».

Маму с детьми выписали домой спустя 4 месяца. Уже дома стало очевидно, насколько Вика отстает в развитии от своей сестренки. Но благодаря постоянным курсам реабилитации, девочка с каждым днем крепнет: она лучше стала держать голову, может немного посидеть с опорой, даже постоять на выпрямленных ножках с поддержкой.

Мозг Вики сохранен. Она понимает обращенную речь, показывает фрукты и животных. Обожает сказки. Даже вредничает, если ей что-то не нравится. И очень хочет говорить. Это видно по тому, как она старательно выдает некоторые звуки. Врачи всех клиник, где лечили Вику (это и Израиль, и Германия, и наши российские клиники), рекомендуют провести генетический анализ. Он поможет подобрать оптимальную программу лечения, которая ускорит развитие Вики: запустить речевые механизмы, устранить синий цвет кожи, улучшить двигательные навыки.

Постоянные терапии и дорогостоящие курсы массажа высасывают из бюджета семьи все ресурсы. А еще – ипотека. Работает только папа. Наскрести на анализ точно не смогут. Ни при каком раскладе.

Вика с сестрой хоть и близнецы, но такие разные. В ваших силах хоть капельку минимизировать эту разницу и дать Вике шанс стать здоровее.

Зайнаб Хизриева

Чтобы помочь Вике, перейдите по ссылке на сайт фонда http://dobroe.aif.ru/need_help/?t=1&page=1&id=18798