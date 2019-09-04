Благоустройство на словах

№30 (567) от 4 сентября 2019 г.

Несколько лет жители улицы Пушкина добивались ремонта дороги в районе школы №32. А когда долгожданные ремонтные работы все же начались, оказались разочарованы. Почему? Об этом «Орловской среде» рассказала гражданский активист Марина Прокофьева, недавно выходившая с пикетом к «серому дому».

«Работы на улице Пушкина начались с 18 августа 2019 года.

Когда вместо ремонта тротуаров и межрельсового полотна начали снимать новое асфальтовое покрытие, жители возмутились. Где выполнение Леонидом Музалевским обещаний десятилетней давности? На этот вопрос спикер облсовета не ответил, так как на встречу со своими бывшими избирателями он не приехал… Клычков отписался, что это компетенция муниципалитета. Прислали заместителя главы администрации города Орла Евгения Гришина, который за двадцать минут до встречи с жителями узнал о ремонте улицы Пушкина.

Подрядная организация с уставным капиталом 10 тыс. руб и «мертвыми душами» имеет кучу субподрядчиков, которые уже успели поругаться со всеми жителями улицы Пушкина. Граждане просили субподрядчиков показать проект, график и смету ремонтных работ, но этого у них не оказалось. Потом последовали проверки миграционной службы. Далее — угрозы местным жителям, которые недовольны качеством работ. Полиция на это не реагирует.

Были обещания не трогать дорожное покрытие, но в результате — обман. Новый асфальт снимали каждую ночь. Оказывается, он был нужен для ямочного ремонта на другой улице.

Ремонт тротуаров, межрельсового полотна, кармана для парковки у лицея №32 должны были завершить до 2 сентября. Но всё это осталось только на словах. Наши дети вновь пошли в школу по небезопасной дороге.

Полагаю, ремонт улицы Пушкина ведется по сценарию ремонта моста Дружбы. У подрядчика нет денег ввиду того, что за ремонт ул. Кромская, сданной в мае 2019 г. администрация не заплатила до сих пор. 30 млн уже отработаны, поэтому подрядчик готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке и уйти на федеральные объекты. С городом лучше не связываться.

Жители собрали сотни подписей под обращениями по поводу вышеуказанных нарушений и передали их во все возможные инстанции, но никто не реагирует».