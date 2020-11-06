Блохин избежал реального срока в колонии. Прокуратура будет обжаловать приговор

Сегодня в суде огласили обвинительный приговор по уголовному делу в отношении высокопоставленного должностного лица. Речь идет о замгубернатора Денисе Блохине. В итоге он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В суде установлено, что осужденный ранее занимал должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Зная, что подрядчик по государственному контракту по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина не исполнил должным образом возложенные контрактом обязательства, в декабре 2015 года подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ на общую сумму более 33 млн рублей. При этом фактически работы не были выполнены.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности должностного лица и вынес обвинительный приговор. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. При этом по приговору суда он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах на срок 2 года. Приговор районного суда не вступил в законную силу.

При поступлении приговора в прокуратуру он будет изучен, в связи с мягкостью назначенного наказания прокуратурой будет рассмотрен об его обжаловании, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.