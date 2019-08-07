Блохин оказался при деле

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

ТАКОЙ ЛИ «ТЕФЛОНОВЫЙ» ЭТОТ ДЕНИС БЛОХИН?

26 июня в очередном выпуске совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Россия: Вор должен сидеть в тюрьме!» мы опубликовали материал под названием «Кем раньше станет Денис Блохин: подследственным или вице-губернатором?». Общий тон публикации и ее детали склоняли читателя к той точке зрения, что члену Правительства Орловской области, руководителю департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денису Блохину скорее светит место на стуле в кабинете следователя СКР, скамье подсудимых и в дальнейшем на тюремных нарах, чем в кресле заместителя губернатора или председателя правительства региона.

Наши предположения оказались обоснованными: вечером 31 июля на сайте FLB.RU появилось сообщение о том, что следователем по особо важным делам СУ СК России по Орловской области в отношении гражданина Блохина Д.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. https://flb.ru/2/3818.html

Через несколько дней информация была официально подтверждена СКР. Сообщение было довольно лаконичным: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении бывшего начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дениса Блохина.

По версии следствия, подозреваемый в июне 2015 года заключил государственный контракт с одной из подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в г. Орле.

Несмотря на то, что работы, предусмотренные контрактом, подрядчиком выполнены не были, подозреваемым были подписаны документы о приемке выполненных работ, содержащие ложные сведения об их выполнении, и перечислена оплата в полном объеме».

https://orel.sledcom.ru/news/item/1379509/

Сегодня мы подробно расскажем о том, каким образом удалось найти доказательства преступной деятельности Дениса Блохина, в чем его обвиняют на данное время, а также порассуждаем о перспективах следствия в отношении чиновника, которого за умение в последний момент ускользать от уголовной ответственности прозвали «тефлоновым»…

Денис Блохин – символ «лихих 450-х»: короткая стрижка, тяжелая цепь на шее…

КРАСИВО РАССКАЗЫВАЛ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД…

Денис Блохин – чиновник опытный и слывший крайне осторожным. Как только в его хозяйстве (а в разные годы это было и казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик», и уже названный нами мегадепартамент, являющийся ключевым в экономическом блоке регионального правительства) возникали граничащие с криминалом проблемы, выяснялось, что документы подписывал не Блохин, смошенничал его подчиненный (и был осужден за это), а сам начальник в это время был не при делах (в отпуске) или не в курсе.

Уголовные дела, образно говоря, «ходили» рядом с Блохиным. Его предшественника на посту директора «Орелгосзаказчика», однокашника и друга экс-губернатора Вадима Потомского увезли в наручниках прямо из рабочего кабинета, и он получил 9,5 года лишения свободы. Заместителя начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Константина Диденко за покушение на мошенничество с использованием служебного положения летом 2017 года также осудили, хотя приговорили всего лишь к крупному штрафу. В общем снаряды ложились совсем рядом, но «тефлоновый» Денис Блохин оставался неуязвимым.

За три дня до возбуждения уголовного дела, 26 июля 2019 года, Денис Блохин с видом глубоко удовлетворенного жизнью и результатами своей работы человека увлеченно рассказывал ведущей программы Первого областного телеканала Наталье Пехтеревой о том, как хорошо строятся в Орле дороги, причем хорошими орловскими подрядчиками, о том, как новая транспортная схема (почему-то московская) наведет порядок с маршрутками, как установлена программа тотального контроля за качеством. «С нами не пошутишь», – сказал Денис Блохин. В том, что у водителей трамваев маленькая зарплата, он обвинил частных перевозчиков и пообещал, что ее повысят. Удивил он жителей Орла тем, что более 70% дворовых территорий или отремонтированы, или вот-вот будут готовы. Рассказал он и про то, как (почему-то ночью) были завезены балки для моста Дружбы. «Все идет по плану, подрядчик работает, у меня никаких опасений нет в том, что что-то пойдет не так». http://obl1.ru/~/56235 Картина была нарисована благостная, поэтому ведущая сразу пригласила Блохина на следующий телеэфир, посвященный транспортным проблемам. Вот только вряд ли этот эфир когда-либо состоится. 26 июля в 20 часов 30 минут закончилось «Актуальное интервью», а 29 июля в 19 часов следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области майор юстиции Кристина Бардышева подписала постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Блохина и принятии его к производству…

Анонс последнего выступления Блохина на областном ТВ. До возбуждения уголовного дела четыре дня

Сам Денис Блохин утверждает, что узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела из сообщений СМИ. Поверить в это, конечно, можно, но трудно. Дело назревало, особенно с тех пор, как Блохин красиво ушел от ответственности за подписание актов якобы выполненных работ при реконструкции орловских театров. На заседании областного Совета народных депутатов в ноябре 2018 года разразился скандал. Блохин сообщил, что он, будучи руководителем областного заказчика (который по законодательству ведет надзор, контролирует ход работ, оплачивает и принимает объекты), не мог влиять на ход реконструкции, а акты о приемке полуразрушенных театров подписывались в его отсутствие.

«Вечерний Орел» по этому поводу писал: «Акты были подписаны в августе, в тот самый момент, когда директор «Орелгосзаказчика» Денис Блохин взял отпуск с последующим увольнением. Акты подписал его заместитель Леонид Мальцман, рассказал член правительства Орловской области.

От себя добавим: по нашим данным, Леонид Мальцман счастливо уехал из Орловской области, а может, уже и из России.

Этот монолог с позиции невинного наблюдателя депутатов не устроил. Главе департамента задали много гневных вопросов. Ответы на них вызывали еще большее возмущение. В сухом остатке: фирмы, которые вели работы на театрах, уже ликвидированы, область взыскала по этим контрактам мизерную сумму по сравнению с бюджетными затратами – около 30 млн рублей, а банки, которые выдавали банковские гарантии этим чудо-подрядчикам, лишены лицензий и закрыты. Всем, кроме театров, хорошо, никто не виноват, улыбаемся и машем…» http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-54-30/24871-kak-deputaty-oblsoveta-iskali-otvetstvennykh-za-rekonstruktsiyu-teatrov Депутат Виталий Рыбаков после выступления Блохина констатировал, что глава департамента насмехается над региональным парламентом и здравым смыслом, и потребовал от губернатора срочно принять к своему члену правительства меры воздействия. Меры приняли, но уже люди в погонах…

КАК БЛОХИНА «ВЫВОДИЛИ ЗА СКОБКИ»

Сотрудникам УФСБ по Орловской области, которые с 2016 года занимались масштабными хищениями бюджетных средств во время реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в областной столице, уже довольно скоро стало ясно, что под «чутким руководством» Дениса Блохина работали не самые добросовестные подрядчики «МосОблСтрой» и «ВСУ 321».

Журналисты и депутаты стали настойчиво интересоваться тем, кто все-таки подписывал акты о невыполненных работах и «забывал» про выплаченные авансы. В ответах нашим коллегам из различных инстанций правда тщательно скрывалась. Контрольно-счетная палата отвечала, что в ее компетенцию не входит определение подлинности подписей и документов вообще, а когда уже в мае 2019 года редакция «ОрелТаймс» поинтересовалась, кто со стороны «Орелгосзаказчика» ставил подписи под липовыми актами о приемке выполненных работ по объектам реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина, заместитель Дениса Блохина А.А. Васильев ответил, что акты эти подписывали заместитель начальника Мальцман Леонид Борисович, главный специалист ПТО Семенов Виктор Александрович и заместитель начальника ОТН Афонин Виктор Михайлович. А что же сам Блохин? Васильев фамилию своего шефа не назвал и, как выяснилось, вводил этим в заблуждение и журналистов, и оперативников, и следственные органы.

Ответ заместителя Блохина: сам Блохин якобы ничего не подписывал

Денис Блохин, который в разное время руководил и «Орелгосзаказчиком», и Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного строительства Орловской области, опять остался «белым и пушистым». Но вот этот майский ответ и послужил одним из катализаторов для того, чтобы осуществить реальную проверку и вывести его на чистую воду.

В документах правоохранительных органов встречается аббревиатура КРСоП, что означает «книга регистрации сообщений о преступлениях». Если преступление в ней зарегистрировано, то начата процессуальная проверка сообщения о преступлении в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Именно материалы проверки КРСоП №77 пр-19 от 30 июня 2019 г. вместе с другими «достаточными данными» послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Д.А. Блохина по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

ПОПАЛСЯ ЗА «ЛИХИЕ 450-ЛЕТНИЕ»…

На Орловщине 2014–2016 годы сегодня часто называют «лихими 450-летними» по аналогии с «лихими девяностыми». Уж больно масштабно уводились из бюджета денежные средства, особенно из бюджета «праздничного». И одну из ключевых ролей в распределении подрядов, заключении контрактов и прочих «сладких» мероприятиях играл Денис Блохин. В 2015 году, как сообщается в постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, «Блохин Денис Анатольевич, будучи начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик», действуя на основании Устава КУ ОО «Орелгосзаказчик», трудового договора, а также должностной инструкции от 10 апреля 2015 г., являлся единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью, имел право распоряжаться средствами и имуществом КУ ОО «Орелгосзаказчик» в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом и решением собственника имущества. Таким образом, Блохин Д.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в КУ ОО «Орелгосзаказчик» и являлся должностным лицом».

2 июня 2015 года он лично подписал контракт с ООО «МосОблСтрой» на сумму 111 780 995 рублей на выполнение работ по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь, II этап, 2-я очередь I, VII этапы).

Как всегда неожиданно пришел новый год, а с ним и необходимость подписания актов о выполненных работах. Но суть дела состояла в том, что «МосОблСтрой» работы-то и не выполнил, вернее выполнил, но не совсем. И вот тогда Блохин, как полагает следствие, решил пойти на преступление.

«30.12.2015 в период с 18 час. 00 мин до 20 час 00 мин., – говорится в документе, – Блохин Д.А., действуя из личной заинтересованности, поскольку желал приукрасить действительное положение дел в части своевременного и полного освоения учреждением федеральных бюджетных средств, выделенных на оплату вышеуказанных работ, используя свои служебные полномочия начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик», вопреки интересам службы, достоверно зная, что работы по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», г. Орел (1-я очередь, II этап, 2-я очередь I, VII этапы) на сумму 33 479 566 руб. не выполнены ООО «МосОблСтрой», находясь в своем служебном кабинете в здании КУ ОО «Орелгосзаказчик»… склонил куратора данного объекта Афонина В.М. к совершению незаконных действий по подписанию форм КС-2 от 28.12.2015 на общую сумму 40 099 907 руб., содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, которые последний подписал».

Помните ответ заместителя Блохина Васильева о том, что документы подписывал лишь заместитель начальника ОТН Афонин Виктор Михайлович? Да, под давлением Блохина он подписал, но и самому «тефлоновому чиновнику» не удалось на этот раз выйти сухим из воды. Цитируем дальше: «После чего в этот же день, то есть 30.12.2015… Блохиным Д.А. была лично подписана форма КС-3 от 28.12.2015 на сумму 40 099 907 руб.»

После всего этого в период с 20 час. 52 мин. 30.12.2015 по 16 час. 56 мин. 31.12. 2015 на основании подписанных Афониным и Блохиным документов на счет ООО «МосОблСтрой» была перечислена вся сумма, то есть 40 099 907 руб.

4 378 943 руб. – это деньги, которые Блохин выплатил незаконно. «Указанные действия Д.А. Блохина, – сообщают следователи, – повлекли существенное нарушение законных интересов КУ ОО «Орелгосзаказчик» и охраняемых законом интересов общества и государства, а именно невыполнение ООО «МосОблСтрой» работ по реконструкции стадиона им. Ленина в Орле на общую сумму 4 378 943 руб., в виде причинения имущественного ущерба Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области на общую сумму 4 378 943 руб., а также невозможность полной эксплуатации указанного спортивного объекта».

Все, мышеловка, в которую Блохин загнал себя сам, захлопнулась. Его подпись на документе стоит, дело возбуждено, отвечать придется. Но это – только начало…

Инспекция на стадионе. Кого потянет за собой Блохин? Ремигу? Оздоева, Злобина? А может быть, Потомского?

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?

Пытаться предсказывать исход уголовного дела, возбужденного в отношении орловских чиновников, – занятие совершенно неблагодарное. Сегодня, когда лишь малая часть деяний Блохина вышла в публичную плоскость и официально расследуется, многие полны оптимизма. Слышатся разумные и законные предложения. Например, депутат областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков предложил губернатору Андрею Клычкову отстранить Блохина от работы на время расследования. Журналисты пытаются просчитать, «сдаст» ли Блохин экс-губернатора Потомского, своих подельников и конечных получателей «подаренных» различным компаниям и гражданам бюджетных средств. Кто-то говорит, что сумма в четыре с лишним миллиона – это сущая мелочь по сравнению с тем, что было украдено в «лихие 450-летние». Но не нужно забывать, что сейчас следственные действия должны пойти по нарастающей. Дело будет прирастать новыми эпизодами, выемки документов и обыски могут дать самые неожиданные результаты. Это, правда, все в теории. А сейчас уголовное дело в руках майора юстиции Кристины Бардышевой, которой предстоит сложнейшая борьба с одним из хитрейших и влиятельнейших чиновников Орловской области.

А пока Блохину могут светить лишь относительно небольшие и крайне вариативные санкции. Чтобы читатели могли понять, в чем его формально подозревают, приводим полностью ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»:

« Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет».

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Еще после досрочной отставки Потомского, с самого начала, я настоятельно предлагал Андрею Клычкову провести люстрацию «ведущих специалистов» в сфере экономики (Тарасов), строительства (Блохин), сельского хозяйства (Бутусов) из команды бывшего губернатора. Он не прислушался. Такая толерантность породила ситуацию, в которой находит своё подтверждение моя версия: новая старая гвардия Потомского-Клычкова получила возможность интенсивно заметать следы, прятать концы в воду и сдерживать попытки расследования коррупционных дел, в том числе и о крупных хищениях на юбилейных объектах.

По моей информации, доказательная база по всем коррупционным делам периода правления Потомского собрана, почему же эти дела не движутся? Не привлекают новых фигурантов, чиновников, которые, по всей видимости, их прикрывали? Время идёт, чего ждут органы? Исчезли сотни миллионов рублей государственных, то есть народных денег, которые должны были пойти на развитие нашего региона.

Где сейчас те, кто распоряжался этими деньгами, — Зиновьев, Дорофеев, Кочергин, Саркисов-Шлейхер, Мальцман, Семенов, Афонин?

Бывший руководитель «ОРЕЛОБЭНЕРГО» Зиновьев уже за пределами РФ. Вызывали ли его в правоохранительные органы, неизвестно. Мальцмана тоже не могут найти. Остались граждане «попроще» — Кочергин, Семенов, Афонин, которые, полагаю, смогут прояснить картину по хищению бюджетных денег на юбилейных объектах.

Что касается конкретно дела Блохина, то я буду ставить перед Клычковым вопрос о проведении служебного расследования о том, на каком основании замруководителя департамента транспорта, ЖКХ, ТЭК и дорожного строительства А.А. Васильев в ответе на запрос журналистов портала «ОРЕЛТАЙМС» за номером 2—7\492 от 22 мая 2019 г выгородил своего начальника, сообщив, что акты невыполненных работ на стадионе Ленина подписывали подчиненные Блохина, а не он сам. На самом деле, как выяснилось, Блохин подписывал акты.

Здесь уместно вспомнить и о том, что на заседании областного совета, где обсуждались проблемы на юбилейных объектах, гражданин Блохин говорил что те, кто подписывал контракты и акты, уже уволены или даже умерли, а банки, которые были гарантами обеспечения контрактов, лишились лицензии. В этой связи возникает вопрос: а где в таком случае был главный распределитель бюджетных средств? В отпуске? Перешёл на другую должность? Возможно, но независимо от этого, никто не должен быть освобожден от ответственности. В этой, на мой взгляд, специально созданной чехарде просматривается смешная до слез ситуация — там недоглядели, тут просмотрели, не в том банке оформляли гарантию (что это за банки, которые лишают лицензии? разве нет более надежных банков?)… Все это, на мой взгляд, попадает под признаки статьи УК «халатность» — это как минимум. А как максимум можно говорить о статье 159 часть 4, то есть о мошенничестве в особо крупном размере.

Рабочие «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО», где «рулил» друг и соратник Потомского гражданин Зиновьев, рассказали мне, что в их организации сотрудники следственных органов опрашивали работников и руководство, выясняли, кто где и на каких объектах работал, выполняя работы, которые в соответствии с заключенными контрактами должны были производить частные фирмы. Однако деньги по контрактам на основании фиктивных актов приемки работ перечисляли этим фирмам, а сами выполнялись силами штатного персонала «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО». И, как мне стало известно, пока проводились эти следственные мероприятия, гражданина Зиновьева и след простыл. Где он сегодня, никто не знает, и у следствия, по моей информации, нет возможности его допросить. Почему? Кто в этом виноват? Возможно, потому, что он друг и соратник орденоносца Потомского? Или это делается специально, чтобы дать возможность фигурантам громких дел уйти от ответственности? Тот же Блохин, с его же слов, не знал, что против него возбуждено уголовное дело, до тех пор, пока не прочитал об этом в СМИ.

Как справедливо заметил в интервью уважаемому порталу «ОрелТаймс» почетный председатель Совета Федерации Егор Семенович Строев, «разбой есть, а разбойников нет».

Сейчас, по некоторым сведениям, в ход дела Блохина пытаются вмешаться так называемые «решальщики», но, думаю, здесь уместно будет вспомнить русские поговорки – на всякого мудреца довольно простоты и сколько веревочке ни виться, все равно придёт конец. Поэтому прогнозирую: для фигурантов этих «разбойных» дел они закончатся «цугундером».