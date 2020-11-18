Блохин уволился – привилегии остались

№49 (619) от 18 ноября 2020 г.

Увольнение по собственному желанию теперь уже бывшего руководителя областного департамента транспорта, ЖКХ, ТЭК и прочего и прочего Дениса Блохина, осужденного в начале ноября по уголовной статье к условному сроку (приговор еще не вступил в законную силу) ожидаемо вызвало широкий общественный резонанс. Граждан неприятно удивило, что даже после обвинительного приговора губернатор Клычков не решился уволить Блохина, которого весьма активно поддерживал во время ведения следствия, и дожидался, когда тот напишет «по собственному». Мало того, что, по неподтвержденной пока информации, Блохина устроили на работу в компанию «Зеленая роща», так он еще и сохранит все положенные чиновнику привилегии, когда достигнет пенсионного возраста. И оплачивать их будем мы с вами. В связи с этим депутат горсовета Виталий Рыбаков направил обращение прокурору Орловской области Владиславу Малкину, текст которого мы публикуем ниже.

Уважаемый Владислав Александрович!

Региональные СМИ на днях опубликовали материалы относительно того, каким приговором завершился судебный процесс по делу руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Блохина Д.А. Согласно приговору суда Блохину назначена мера пресечения в виде двух лет лишения свободы условно.

И уже сейчас СМИ, да и просто многие жители указывают на тот факт, что приговор очевидно не соответствует совершенному преступлению…

Примечательно, что работодатель подсудимого Блохина Д.А. — Клычков А.Е. всячески поддерживал его в уголовном процессе, и мало того, что не отстранил от занимаемой должности на период следствия, имея на то все основания, так еще и совершил труднообъяснимый поступок – внёс в должностные обязанности Блохина пункт о том, что он исполняет обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры в случаях, когда заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры временно отсутствует.

Как указанно в СМИ, Клычков А.Е. фактически организовал для Блохина операцию «Прикрытие» длительностью в пятнадцать с половиной месяцев. Характеристика подсудимому была дана самая радужная: «По месту работы губернатором Орловской области Клычковым характеризуется исключительно с положительной стороны, как компетентный сотрудник».

Очевидно, что, когда читаешь подобные публикации, возникает логичный вопрос о том, не живет ли губернатор в вакууме, и насколько сильны его профессиональные качества и умение грамотно выстроить кадровую политику, если такие экземпляры, как Блохин, находящийся под следствием, не только не отстраняются, но и повышаются в должности.

Между тем, как сказано в СМИ, после оглашения приговора Блохин Д.А. решил самостоятельно подать в отставку. В публикациях это связывают с тем, что на оправдательный приговор в кассационной инстанции Блохин уже не рассчитывает.

Таким образом, Блохин Д.А. был осужден, но не лишен привилегий. Это значит, что после самостоятельной отставки за Блохиным Д.А., по версии СМИ, сохранится часть льгот, положенных бывшему чиновнику при выходе на пенсию.

И если в период следствия А.Е. Клычков мог оправдывать свою позицию по защите Блохина хотя бы тем фактом, что еще нет приговора суда, то теперь, когда имеется обвинительный приговор, совершенно очевидно, что действия губернатора должны были носить кардинальный характер в части увольнения чиновника, имеющего обвинительный приговор.

Отмечу, что согласен с мнением редакции СМИ, которая указывает, что не смотря на тот факт, что решение суда ещё не вступило в силу, увольнение обвиняемого чиновника регионального правительства по собственному желанию противоречит как духу закона, так и самой идее борьбы с коррупционными проявлениями среди чиновников.

Однако такое противоречивое решение А.Е. Клычков принимает не впервые. Ранее в публикациях СМИ (портал FLB.ru от 24.10.2019) сообщалось, что советником губернатора Орловской области Волошиным А.А. было подано заявление об увольнении с должности советника губернатора по собственному желанию, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Между тем, очевидно, что увольнение советника губернатора Волошина А.А. больше всего подпадает под ч.1 ст. 41 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», которая регламентирует порядок расторжения служебного контракта (увольнения) с гражданским служащим по решению представителя нанимателя со дня выхода из гражданства Российской Федерации, в виду того, что данное лицо было признано незаконно приобретшим гражданство и поступившим на госслужбу.

Однако и в данном случае губернатор также принял сторону того лица, незаконные действия которого были подтверждены соответствующими компетентными органами.

По какой причине губернатор проявляет такое «понимание» к тем, кто причастен к действиям, повлекшим многомиллионный ущерб нашему региону, почему поддерживает их и даже в период следствия производит впечатление заботливого друга, а не руководителя той области, которой был нанесен колоссальный материальный ущерб?

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурору не обязательно ждать поступления обращений заинтересованных лиц, чтобы начать проверку. Основанием для проверки исполнения законов может быть любая информация СМИ, требующая принятия мер прокурором.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами закона «О прокуратуре РФ», полагаю, что увольнение Блохина Д.А. и Волошина А.А. по собственному желанию неправомерно и незаконно, в связи с чем прошу Вас провести прокурорскую проверку по данным фактам и проверить законность таких действий и привлечь к ответственности виновных лиц.

Депутат Орловского городского совета народных депутатов

Рыбаков Виталий Анатольевич