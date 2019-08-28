Блохина предложили «взять за жабры»

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

В минувшую субботу в деревне Аниканово Мценского района прошел санкционированный митинг с участием местных жителей, возмущенных отсутствием безопасной дороги на участке Мценск-Болхов-Сторожевое. Из пятнадцати километров автодороги, которая ведет к мценской трассе, отремонтированы только пять — в 2016 году, после неоднократных обращений граждан к областным чиновникам в течение двух лет. Еще два участка дороги, которой пользуются сотни автомобилистов, полностью пришли в негодность: водители вынуждены выезжать на грунтовку и ездить едва ли не «на одном колесе», опасаясь опрокидывания машин в овраги и кюветы, которые встречаются на всем пути следования.

Многолетняя борьба с областными чиновниками за безопасную дорогу перестала иметь какие-либо перспективы — так решили жители Аниканово и провели второй санкционированный митинг (первый проходил в октябре 2014 года), на котором выдвинули ряд требований к правительству области: внести дорогу в план ремонта на 2020 год, ужесточить контроль за большегрузами, занимающимися перевозкой сахарной свеклы и др. Граждане пригласили на митинг руководителей профильного департамента Дениса Блохина, «Орелгосзаказчика» — Сергея Волкова и областной Дорожной службы — Александра Бойко. Однако никто из чиновников на встречу с жителями не явился. Представители районной администрации митинг также проигнорировали. Как справедливо отметил поддержавший граждан депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, «сюда не приехал никто, кроме полиции и «скорой».

Отписки и их копии

— Руководитель департамента ЖКХ и транспорта Блохин на наши требования, на наши просьбы реагирует одними отписками, — высказался один из организаторов митинга Александр Рыженко. — Представитель «Орелгосзаказчика» днем раньше мне сказал, что они не против ремонтировать дорогу, но денег нет. Если раньше делали ямочный ремонт, то сегодня просто сыплют щебенку и на этом весь ремонт заканчивается. На последнее наше обращение о капремонте дороги заместитель Блохина Васильев ответил, что до 2024 года наша дорога не включена ни в какие планы. Передал обращение в департамент — пришла отписка, передал его Клычкову — пришла копия этой отписки!

— Я, когда обращался, указал, что это не просто плохая дорога, а это опасная дорога! — пояснил один из участников митинга. — Дорога, как бомбами, разбита! Можно и перевернуться, и разбиться, и что угодно может произойти! По краям дороги овраги! Есть несколько статей законов, которые нарушаются. Получается, что государственные законы нарушают чиновники. Надо обращаться в прокуратуру, чтобы он взяли за жабры вот это руководство, которое сидит и якобы отвечает за дороги. Какие там 60 миллионов на ремонт? За гораздо меньшие деньги можно сделать прекрасную дорогу. В карманы они свои положат? Сейчас дошло до того, что водители вынуждены заезжать на обочину дороги и ехать чуть ли не на одном колесе! Все решает правительство Орловской области: пока они не поставят дорогу в план, ничего не изменится. Будем этого добиваться!

— К нам «скорая» не может доехать! Пожарная забуксовала на деревне! — поддержали выступавшего граждане.

Результат — ноль

— Год назад ко мне обратились граждане с просьбой помочь в решении проблемы. В прошлом году мы приезжали, сняли видеосюжет и обратились к Клычкову напрямую. Результат — ноль. Отписка, — напомнил Евгений Косогов.

— Я сказал, что нужно переходить к другим, более действенным, решительным мерам. Дорога — регионального значения, значит, отвечать за нее должна региональная власть. Это ответственность губернатора области Клычкова. С 2012 года писали Козлову, Потомскому, Клычкову. Только один участок сделали. Те отписки, которые вы получали, которые я получал, — это нежелание региональной власти решать проблему. Дорожный фонд Орловской области, денежные средства, которые направляются на ремонт дорог, — это более трех миллиардов рублей. Неужели нельзя было с 2012 года выделить средства и сделать вам дорогу? Даже для Дорожного фонда и правительства области это небольшие деньги. Мы должны встретиться с Клычковым с глазу на глаз, если не приехали сюда его подчиненные Блохин, Волков. Они все вас проигнорировали. Мы должны сказать Клычкову, что его подчиненные не выполняют возложенные на них обязанности. Не хотят встречаться с людьми, боятся людей. Направляем резолюцию Клычкову, ждем в течение месяца ответ, если опять приходит отписка, едем коллективно на автобусе к правительству области и ждем, пока Клычков к нам не выйдет и не скажет, что в конкретные сроки будет составлена дорожная карта и дорога будет сделана. Пусть не сразу, не за один год, но, если вы будете знать, что за два-три года вам сделают дорогу, вы ведь успокоитесь?

-Конечно!

— В районах люди вообще не выходят на митинги, — продолжил депутат. — Это как людей надо довести, чтобы они пришли с маленькими детьми и стояли здесь с плакатами, с призывами к господину губернатору и его правительству, чтобы сделали дорогу?! Мы должны поехать и добиваться ответа, чтобы лично Клычков, его заместители дорогу сделали. А если он, как трус, поступит, тогда мы вынуждены будем обратиться к президенту и сказать: «Уважаемый Владимир Владимирович, кого вы к нам направили? Ведь он коммунист! Геннадий Зюганов все время говорит о социальной справедливости, хвалит коммунистов-губернаторов. А где работа губернатора-коммуниста? Если сегодня никто не приехал, кроме полиции и «скорой», значит, власти исполнительной вы не нужны.

— Правильно!

— Значит, мы сами поедем и будем добиваться, чтобы направили денежные средства на ремонт дороги. Вы пришли отстоять свою дорогу, вы пришли отстоять свою безопасность, безопасность своих детей! Чиновники — слуги народа, они ваши слуги, вы платите налоги — они получают зарплаты, двести- триста тысяч в месяц. И они поленились приехать к вам.

— Они машины пожалели свои!

— А если Клычков побоится и не выйдет, мы поедем к президенту и скажем, какой здесь губернатор и какие здесь чиновники, — заключил Косогов.

Мы не собираемся больше верить ничьим обещаниям, — высказалась жительница Аникановского сельского поселения Валентина Щедрова. — Пора уже чиновникам подумать о людях и вспомнить о своих должностных обязанностях. Нам говорят, что наша дорога не стоит в плане ремонта до 2024 года, что нет денег. Многие жители работают в Мценске, в деревнях работы нет, поэтому мы вынуждены каждый день ездить по разбитой дороге. Только в течение часа по ней проезжают более шестидесяти машин, у которых уже колеса скоро станут квадратными. Почему чиновники допускают, что дорогу разбивают большегрузы, когда перевозят свеклу? Почему никто из них не приехал к людям и не поговорил с нами?

Ответы на эти вопросы на поверхности — областным чиновникам нет никакого дела до трудностей жителей отдельно взятого сельского поселения в Орловской области. Граждане предложили решение проблемы — «взять за жабры» господина Блохина, того самого чиновника, который «сидит и якобы отвечает за дороги». Однако взять за жабры ускользающего от любой ответственности Блохина еще никому не удавалось. Может, у прокуратуры получится?

Наталья Зарубина

Резолюция участников митинга от 24 августа 2019 года

д. Аниканово Мценского района Орловской области

Мы, участники санкционированного митинга, выражаем свой протест против катастрофического состояния дороги от автотрассы Болхов-Мценск до деревни Сторожевое и крайнее недовольство выполнением соответствующими организациями своих обязательств по содержанию и ремонту дорог. Огромное количество ям, выбоин асфальтового покрытия ведут не только к увеличению стоимости владения автотранспортом, снижению безопасности дорожного движения и повышению аварийности, но и к снижению эффективности функционирования всех систем жизнеобеспечения Аникановского сельского поселения.

На протяжении многих лет мы неоднократно обращались с просьбой о ремонте дороги и каждый раз получали однотипные ответы о том, что денег нет, а для безопасного и бесперебойного движения ямы засыпаются щебнем, который через две недели вымывается дождем и выбивается колесами автомобилей.

Направление средств на так называемое восстановление «профиля проезжей части дороги щебнем» без дальнейшего проведения ремонта не соответствует технологиям ремонта дорог и практически не поддается не только общественному, но и государственному контролю. Таким образом, бюджетные денежные средства, выделенные на такой ремонт и содержание дорог — это преступная растрата бюджетных средств.

Главной причиной ухудшения состояния дороги является передвижение большегрузных машин со значительным перегрузом, которые начинают перевозку сахарной свеклы и другой сельхозпродукции глубокой осенью в период дождей и заканчивают в декабре.

В связи с вышеизложенным, мы, участники митинга, требуем:

Провести экспертизу качества дорожного полотна на автотрассе Мценск –Болхов – Сторожевое на предмет соответствия технологии ремонта государственным стандартам и требованиям, а также с целью выявления причин разрушения дорожного полотна. В 2019 году провести ямочный ремонт дороги от автотрассы Болхов-Мценск до деревни Сторожевое согласно стандартам и требованиям. Произвести обрезку сухих деревьев вдоль дороги. Внести на 2020 год в план ремонт дороги от автотрассы Болхов-Мценск до деревни Сторожевое с полной заменой асфальтобетонного покрытия, с указанием объёмов работ и сроками их окончания с 0 по 5 км и с 10 по 15 км. На период уборочной организовать специализированные пункты с твердым покрытием для вывоза сельхозпродукции с полей, которые должны быть расположены не на дороге. Ужесточить контроль за перевозкой свеклы совместно с ГИБДД.

В случае бездействия властей предлагаем направить делегацию в Москву на личный прием к президенту.

Представитель жителей Аникановского с/п Александр Рыженко